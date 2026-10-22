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U Višem sudu u Beogradu danas počinje suđenje državljaninu Bosne i Hercegovine Nikoli Đokiću (25), optuženom da je 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu pod uticajem alkohola i droge izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica.

Pripremno ročište, koje je bilo zatvoreno za javnost, održano je 28. septembra, kada su stranke u postupku iznele svoja uvodna izlaganja, a okrivljeni se kratko izjasnio o krivici.

Đokić bi danas trebalo da iznese odbranu.

On je optužen da se kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Optužnicom mu je na teret stavljeno krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je sudu predložilo da nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od pet godina.

Predloženo je i da mu sud izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta - putničkog motornog vozila marke "Audi A4".

Sumnja se da je Đokić 26. oktobra prošle godine oko 00:44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,86 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance - opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "Audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, okrivljeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svetlo) u trajanju od najmanje 9 sekundi, već je ušao u raskrsnicu velikom - neprilagođenom brzinom od oko 110 km na čas, gde je dozvoljena brzina bila 50 km na čas, čime je postupio suprotno većem broju odredbi iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu putničkog motornog vozila marke "Hundai I-30" kojim je upravljala D.Š. krećući se Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada brzinom od oko 32,6 km na čas, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svetlo).

Zbog udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede od kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao okrivljeni.