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U Apelacionom sudu u Kragujevcu počeo je pretres u postupku protiv Branka Pušice, osuđenog na 20 godina zatvora zbog ubistva bračnog para Ivane i Predraga Novakovića u kafiću u Arilju, 31. decembra 2024. godine. Porodica ubijenih smatra da pojedine činjenice nisu dovoljno istražene i očekuje da drugostepeni sud detaljnije razmotri sve okolnosti zločina.

Branko Pušica je na kaznu zatvora od 20 godina osuđen u ponovljenom prvostepenom postupku, a reč je o drugoj prvostepenoj presudi u ovom slučaju. Porodica Novaković žalila se i na tu odluku, zbog čega je pred Apelacionim sudom u Kragujevcu počela nova faza postupka, tokom koje će biti razmotreni dokazi i navodi iz žalbi pre donošenja konačne odluke.

Foto: Instagram

Članovi porodice Novaković koji su ranije svedočili potvrdili su da ostaju pri iskazima koje su dali tokom prethodnih ročišta. Ipak, otac ubijenog Predraga, Milivoje Novaković, zatražio je da se više pažnje posveti motivu osvete, za koji smatra da nije dovoljno istražen.

"Pitao me je da li ostajem pri iskazu, ja ga nikada nisam dao"

Na pretres je pozvan i Nenad Novaković, brat pokojnog Predraga, kojeg je sudija pitao da li ostaje pri iskazu datom tokom prethodnih svedočenja. Međutim, Nenad tvrdi da do sada nijednom nije svedočio u ovom postupku.

- Sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, gospodin Ilić, pitao me je da li ostajem pri iskazu, ja nikada nisam dao nikakav iskaz. Tako da, nadam se da će Apelacioni sud u Kragujevcu više obratiti pažnju na ceo slučaj, objektivnije sagledati situaciju i suprotno onome kako je traljavo Viši sud u Užicu odradio. Nadam se da će biti totalno suprotna situacija. Što se tiče same presude, ne želim da kažem šta očekujem ili ne očekujem, jasno je svima, ali neki detalji, neke činjenice bi trebalo objektivnije i temeljnije sagledati i preispitati - rekao je Nenad Novaković.

Supruga optuženog nije pronađena

Na pretresu je trebalo da svedoči i supruga Branka Pušice, Branka Pušica, ali ni sud ni odbrana optuženog nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom.

Nenad Novaković smatra da je potrebno detaljnije ispitati njenu ulogu u događajima koji su prethodili i usledili nakon ubistva bračnog para.

- Što se tiče te situacije, totalno je zbunjujuće kako tužilaštvo nije pokrenulo bilo kakvu vrstu ispitivanja dotične Branke jer i ona je bila neposredno pored svog supruga prilikom izvršenja likvidacije. Napustila je mesto zločina sa njim, skrivala se sa njim narednih sat vremena. Tužilaštvo ili policija uopšte nisu doveli čitavu tu situaciju u neku vrstu saizvršenja zločina. Onda me ni ne čudi da je nisu pronašli - izjavio je Novaković.

On je dodao da nakon prvog pretresa pred Apelacionim sudom nije stekao utisak da su svi učesnici u postupku u potpunosti upoznati sa svim detaljima slučaja.

Foto: Zvezdana Gligorijevic

- Iz ovog prvog pretresa danas nisam stekao utisak da su oni 100 odsto u materiji samog slučaja. Stekao sam utisak da se sud više bazira ličnošću Branka Pušice nego zverskom zločinu koji se dogodio - poručio je Nenad Novaković za Blic TV.

Pucao u njih u kafiću

Podsetimo, ubistvo se dogodilo u kafiću na dočeku Nove godine. Pušica je kobnog dana došao u kafić i ispalio više hitaca u Ivanu i Predraga Novaković koji su od zadobijenih povreda preminuli u užičkoj bolnici.

Foto: Facebook

Iza njih je ostalo dvoje dece. Nakon toga, Pušica je pobegao sa lica mesta, međutim ubrzo je uhapšen.

Pred Višim sudom u Užicu u novembru prošle godine je doneta šokantna presuda kojom je Branko Pušica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, iako mu je pretila doživotna robija.

U februaru 2026. godine je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo tu presudu i naložio je ponovno suđenje. Svega tri meseca kasnije stigla je nova presuda Višeg suda u Užicu kojom je Pušica osuđen na 20 godina zatvora.