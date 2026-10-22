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U Cetinjskoj ulici u Beogradu protekle noći dogodio se ozbiljan incident kada je grupa od oko deset maskiranih muškaraca upala u baštu jednog ugostiteljskog objekta i počela da uništava inventar. Tom prilikom povređena su dvojica mladića, za koje se nezvanično navodi da su reprezentativci Holandije u ragbiju.

Prema nezvaničnim informacijama, holandski sportisti su u trenutku napada boravili u lokalu kao gosti. Grupa maskiranih muškaraca navodno je iznenada upala u baštu i počela da lomi stolove, stolice i ostali inventar, pri čemu je pričinjena materijalna šteta.

Prema svedočenjima očevidaca, napad se dogodio iznenada, bez prethodne rasprave ili verbalnog sukoba. Napadači su, kako se navodi, u kratkom roku demolirali deo bašte, dok su dvojica mladića zadobila povrede.

- Nakon prijave incidenta, na lice mesta stigli su pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći. Povređenima je ukazana lekarska pomoć, dok su policijski službenici obavili uviđaj i razgovarali sa osobama koje su se u tom trenutku nalazile u lokalu - kaže izvor.

U okviru istrage, policija je, prema dostupnim informacijama, preuzela snimke sa sigurnosnih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata, koji bi mogli da pomognu u rekonstrukciji događaja i identifikaciji osumnjičenih.