PRETUČENI HOLANDSKI RAGBISTI U CENTRU BEOGRADA! Maskirani napadači upali u kafić u Cetinjskoj i demolirali lokal, pa pobegli
- U Cetinjskoj ulici u Beogradu grupa od oko deset maskiranih muškaraca upala je u baštu lokala i demolirala inventar, a povređena su dvojica mladića.
- Nezvanično se navodi da su povređeni holandski ragbisti koji su bili gosti u lokalu, dok je policija obavila uviđaj i uzela snimke kamera.
- Potraga za napadačima je u toku, a policija i tužilaštvo utvrđuju sve okolnosti i mogući motiv napada.
U Cetinjskoj ulici u Beogradu protekle noći dogodio se ozbiljan incident kada je grupa od oko deset maskiranih muškaraca upala u baštu jednog ugostiteljskog objekta i počela da uništava inventar. Tom prilikom povređena su dvojica mladića, za koje se nezvanično navodi da su reprezentativci Holandije u ragbiju.
Prema nezvaničnim informacijama, holandski sportisti su u trenutku napada boravili u lokalu kao gosti. Grupa maskiranih muškaraca navodno je iznenada upala u baštu i počela da lomi stolove, stolice i ostali inventar, pri čemu je pričinjena materijalna šteta.
Prema svedočenjima očevidaca, napad se dogodio iznenada, bez prethodne rasprave ili verbalnog sukoba. Napadači su, kako se navodi, u kratkom roku demolirali deo bašte, dok su dvojica mladića zadobila povrede.
- Nakon prijave incidenta, na lice mesta stigli su pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći. Povređenima je ukazana lekarska pomoć, dok su policijski službenici obavili uviđaj i razgovarali sa osobama koje su se u tom trenutku nalazile u lokalu - kaže izvor.
U okviru istrage, policija je, prema dostupnim informacijama, preuzela snimke sa sigurnosnih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata, koji bi mogli da pomognu u rekonstrukciji događaja i identifikaciji osumnjičenih.
Potraga za napadačima je u toku, a policija i nadležno tužilaštvo utvrđuju sve okolnosti incidenta, uključujući identitet učesnika i mogući motiv napada.