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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da demantuje navode advokata I.N. koje je objavio na društvenoj mreži "X" o navodnoj "akciji hapšenja" studenta RAF-a A.P. iz Raške.

- Najoštije osuđujemo ovu netačnu objavu koja ima za cilj širenje dezinformacija na društvenim mrežama i dovođenje javnosti u zabludu. Tačno je da je po naredbi za Višeg suda u Beogradu izvršen pretres stana A.P. zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302 Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju tužilašta i dodaje da A. P. nije uhapšen niti mu je određeno zadržavanje.

- Javnost će blagovremeno biti obaveštena o ishodu postupanja u ovom predmetu - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Inače, advokat Ivan Ninić objavio je na društvenoj mreži "x" da su "jutros oko 7 časova pripadnici UKP, po nalogu VJT u Beogradu, pokrenuli akciju hapšenja studenta RAF-a Andreja Premovića iz Raške, pod sumnjom da je on kreirao platformu "očisti.net" koja broji više od 32.000 naloga botova SNS na mreži X".