TUŽILAŠTVO DEMANTOVALO NEISTINE O HAPŠENJU STUDENTA IZ RAŠKE: VJT se oglasilo o netačnim tvrdnjama advokata Ninića na društenoj mreži "x"
- Više javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je navode advokata I.N. o navodnoj akciji hapšenja studenta RAF-a A.P. iz Raške.
- Tužilaštvo navodi da je po naredbi Višeg suda izvršen pretres stana A.P. zbog sumnje na neovlašćen pristup zaštićenom računaru, ali da nije uhapšen niti mu je određeno zadržavanje.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da demantuje navode advokata I.N. koje je objavio na društvenoj mreži "X" o navodnoj "akciji hapšenja" studenta RAF-a A.P. iz Raške.
- Najoštije osuđujemo ovu netačnu objavu koja ima za cilj širenje dezinformacija na društvenim mrežama i dovođenje javnosti u zabludu. Tačno je da je po naredbi za Višeg suda u Beogradu izvršen pretres stana A.P. zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302 Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju tužilašta i dodaje da A. P. nije uhapšen niti mu je određeno zadržavanje.
- Javnost će blagovremeno biti obaveštena o ishodu postupanja u ovom predmetu - dodaje se u saopštenju tužilaštva.
Inače, advokat Ivan Ninić objavio je na društvenoj mreži "x" da su "jutros oko 7 časova pripadnici UKP, po nalogu VJT u Beogradu, pokrenuli akciju hapšenja studenta RAF-a Andreja Premovića iz Raške, pod sumnjom da je on kreirao platformu "očisti.net" koja broji više od 32.000 naloga botova SNS na mreži X".
Ove njegove navode, demantovalo je tužilaštvo.