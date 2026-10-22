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Bivšoj gradinačelnici Niša, Dragani Sotirovskoj, za danas je u Višem sudu u Nišu zakazan nastavak pripremnog ročišta pred početak suđenja. Kako je za Kurir potvrdio advokat odbrane, danas bi u suđenju trebalo da se nastavi predlaganje dokaza koji će se izvoditi tokom postupka.

- Glavni pretres bi tek trebalo da se zakaže- rekao je kratko Kuriru advokat Miroslav Ristić.

Sotirovska je, podsetimo, uhapšena 21. februara prošle godine zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine. Lisice su joj stavljene na graničnom prelazu Preševo, prilikom povratka iz Grčke. Njen advokatski tim je početkom leta tražio izuzeće sudskog veća, ali to nije prihvaćeno.

Sotirovski sa adovkatima Foto: Kurir/M.S.

Pripremno ročište koje je ranije otkazano održava se bez prisustva javnosti, a na njemu tužilaštvo i odbrena predlažu dokaze i svedoke.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Sotirovski se sumnjiči da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi kako se sumnja, pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara. Na teret joj je stavljena i kupovina sata "svarovski" za koji je Grad Niš platio 27.000 dinara.

Sotirovski se tereti takođe i da je kao komandant Štaba za vanredne situacije angažovala firme iz Niša, Sim puk gradnja i Vodomonteri za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji grada. Navodno, ona je dogovore sklapala neposrednom pogodbom jer u vanrednim situacijama zakon ne propisuje objavljivanje javne nabavke.

Na teret joj je stavljeno i da je naložila konsultantske usluge, koje je grad platio, ali ih nije dobio.