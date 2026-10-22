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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu počelo je saslušanje petočlane grupe koju predvodi narko diler Marko Vein iz Novog Sada, koja je planirala da izaziva nemire u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra, saznaje Kurir.

Osumnjičeni su, kako saznajemo, privedeni u VJT u Beogradu koje se nalazi u beogradskoj Palati pravde gde daju svoje iskaze, nakon čega će se odlučivati o njihovom pritvoru.

- Među uhapšenima nema nijednog studenta, kako su to neki mediji juče lažno objavljivali - otkriva za Kurir dobro obavešteni izvor.

Među uhapšenima je, kako smo juče objavili, osim Veina, koji ima hrvatski pasoš i jedan bosanski državljanin Dejan Lulić poznat organima bezbednosti kao lice iz kriminogene sredine.

Pasoši Republike Hrvatske: Marko Vein i Matej A. Foto: VTJ MUP

Podsetimo, Vein je u prethodnom periodu, kako sumnjaju nadležni organi, regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom.

On je, kako se sumnja, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.

Takođe je najavljivao da će sa svojom ekipom pod “punom ratnom opremom” opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima, i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve”.

U više razgovora je pričao kako će biti krvoprolića i da će biti mrtvih u sukobima, pa je čak pričao i da bi "ubo nožem" kandidata na listi SNS za poslanika Vukašina Đokovića, kao i da bi ga "ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima".

U jednom od razgovora Vein je pitao sagovornika da li može da mu nabavi municiju za revolver 38 specijal, jer on ima dva revolvera.