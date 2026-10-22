SRBIN U BEČU NAMAMIO SUPRUGU U STAN, PA JE ZVERSKI MUČIO: Odsekao joj kosu jer je tražila razvod, a onda je sekao po leđima dok nije pobegla!
- Državljanin Srbije (45) uhapšen je u Beču zbog sumnje da je napao suprugu oštrim predmetom
Državljanin Srbije (45) uhapšen je u Beču, u okrugu Margareten, zbog sumnje da je suprugu napao oštrim predmetom zbog razvoda.
Prema pisanju austrijskih medija, do nasilja je došlo u utorak oko 19 sati, kada je Srbin nanamio suprugu da dođe u njegov stan da potpiše papire za razvod.
- To je bio samo izgovor kako bi je namamio da dođe. Čim je došla odsekao joj je kosu, a ona je tada pokušala da pobegne, pa ju je napao oštrim predmetom i naneo posekotine po leđima - ispričao je za portal krone.at izvor blizak slučaju.
Kako dalje dodaje izvor, povređena žena je na kraju uspela da pobegne i sakrije se kod svoje prijateljice, u obližnjem okrugu Favoriten.
Tada su pozvani policija i Hitna pomoć, koja je prevezla ženu u bolnicu.
Pripadnici policije i specijalne jedinice WEGA iste večeri otišli su u stan srpskog državljanina i uhapsili ga. On je zadržan u pritvoru i protiv njega je izdata zabrana prilaska supruzi i privremena zabrana nošenja oružja.
Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do napada.