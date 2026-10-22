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Presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. počinio jeziv masakr u kom je u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, kao i sve žalbe koje su stigle na nju, poslate su iz Višeg suda u Beogradu u Apelacioni sud koji će ih razmatrati.

Podsetimo, Vladimir Kecmanović prvostepenom presudom koja je javno objavljena 18. juna ove godine u Višem sudu u Beogradu, osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora, a njegova supruga, majka ubice Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci.

Na ovo presudu, kako je Kurir pisao, žalil su se branioci okrivljenih kao i Više javno tužilaštvo u Beogradu. U žalbi koju je tužilaštvo podnelo krajem jula predložilo je Apelacionom sudu da Vladimira i Miljanu Kecmanović osudi na maksimalne kazne po zakonu i ocenilo da za njih nema olakšavajućih okolnosti.

1/8 Vidi galeriju Tužne slike ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" posle masakra Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Dado Đilas

- Apelacioni sud zakazaće javnu sednicu, na kojoj će biti pročitana presuda, njeno obrazloženje a potom i žalbe. Ovaj sud, pošto razmotri sve dokaze, na delu sednice koji nije javan doneće odluku. On ima mogućnost da presudu potvrdi, preinači u pogledu visine kazne, ili da sam otvori glavni pretres i izvede pojedine dokaze - objašnjava sagovornik Kurira.

Kako je Kurir pisao, presuda je napisana na 282 strane, a u njenom obrazloženju koje je u junu javno saopšteno u sudnici, sudija Dragan Martinović detaljno je analizirao dokaze izvedene tokom postupka, uključujući i iskaz maloletnog ubice, ali i odnose u porodici.

- Iz poruka koje su razmenjivali majka i sin proizilazi da nisu razvili odnos ljubavi, topline, sigurnosti i privrženosti, poruke ukazuju na neadekvatne emocionalne odgovore, visok nivo konflikta i jaku emocionalnu napetost, komunikaciju u kojoj oboje povremeno koriste teške reči. Takođe, maloletni ubica je govorio u iskazu da je njegovoj majci bilo važno da bude najbolji, da ostvaruje svoj pun potecijal, da daje sve od sebe i ljutila se što nije postizao najbolje rezultate, ispoljavala je bes, vikala na njega, a on se ljutio na nju što ga pritiksa i nezadovoljstvo što mu je nametala pritisak uticalo je na to da uradi u školi to što je uradio - zaključilo je sudsko veće.

Umesto da primete kako utiču na njegovu psihu, i da ga po savetu razredne starešine odvedu kod dečijeg psihologa, roditelji su maloletniku koji je postao najveći masovni ubica u istoriji Srbije, omogućili da ide u streljanu i da uči da puca iz očevog oružja iz kog je kobnog dana i počinio masakr, navedeno je u presudi. Sudija je podsetio da ga je otac najmanje pet puta vodio u streljanu, a arsenal u kući učinio mu je dostupnim.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović Foto: ATAIMAGES, M.M./ATAImages

- Roditelji nisu vršli kontrolu deteta od 13 godina. Maloletnik je dve ili tri nedelje pre masakra odlučio i planirao da počini zločin. Tada je napravio spisak sa imenima dece i skicu škole, koji su i pronađeni u fioci radnog stola. Dana, 1. maja 2023. oružje i municiju je iz hodnika stana preneo u fioku svog radnog stola u svojoj spavaćoj sobi, ali roditelji ništa od toga nisu primetili - rekao je, između ostalog u javnom obrazloženju presude sudija.

Činjenica da je dete od 13 godina i devet meseci za dva minuta i jedan sekund ispalilo 66 metaka, da je ubilo 10 ljudi, za sud je bila jasan znak da je maloletnik bio psihički zapušten i da porodica ni najmanje nije vodila računa o njegovim interesovanjima, onome što radi, pa čak nije veliki značaj pridavala ni tome što je u periodu od nekoliko meseci pre masakra puno izostajao iz škole.

- On je znao da čini nešto nedozvoljeno i zakonom kažnjivo, svoje radnje je planirao korak po korak, kasnio je u školu, tempirao je vreme kada će ući u školu, da to ne bude u toku odmora kada je gužva, nego pre zavaršetka prvog časa kada će u učionici biti deca koja su mu bila prioritet, nije poneo knjige već dva pištolja 92 metka i četiri Molotovljeva koktela, a nakon završetka je razoružao sebe i predao se, pozvao policiju, a ne roditelje. Ispoljio je nedostatak emocionalne empatije i egocentrizam, egoizam, loše moralno rasuđivanje i antisocijalno ponašanje - rekao je sudija.

Posebno je interesantna činjenica koju je sud utvrdio, da je maloletni ubica imao strah od majke i da je prema sopstvenom priznanju, zločin počinio da bi se sklonio iz roditeljskog doma i da bi bio zatvoren.

- U svom iskazu rekao je i da bi voleo da su roditelji primetili da se sa njim nešto dešava i da su ga sprečili u zločinu koji je počinio - navodi se između ostalog u prvostepenoj presudi.

Maloletni ubica kako je utvrđeno, pre zločina je danima pretraživao na internetu "razliku između psihopate i normalnih ludi", kao i "da li i dalje može biti psihopata, iako voli životinje". Na internetu je, kako je utvrđeno, pretraživao i teme poput pucnajva u školama u Americi, kao i najpoznatije "školske pucače".

- Po internetu je pretraživao i kompleks više i niže vrednosti, antisocijalni poremećaj ličnosti, pretraživao je smrtne i doživotne kazne zatvora u Srbiji, kao i razlike između psihopate i normalnih ljudi - rečeno je u sudnici.

Veče pre masakra, 2. juna 2023, pretraživao je više različitih sadržaja, među kojima su bili i upiti povezani sa nasilnim sredstvima i bezbednosnim procedurama.

1/9 Vidi galeriju Dečak ubica boravi na psihijatrijskoj klinici Foto: Marko Karović, Privatna arhiva, Marko Karović

- Veče pre masakra, od 20 časova pretraživao je na internetu kako se prave Molotovljevi kokteli, zatim Ministarstvo odbrane Ukrajine, gejmerske tastature, smrtne kazne, "mekbuk" i da li se brava može otvoriti pištoljem - naveo je sudija.

Masovni ubica je odluku da izvrši masakr, kako je sudija rekao, doneo dve, tri nedelje pre zločina, a nekoliko dana pre 3. maja počeo je pripreme. U tom periodu je napravio spisak dece koju je planirao da ubije, kao i skicu škole.

- Maloletni ubica je tokom svog svedočenja naveo da je inspiraciju našao u filmu "Columbine", gde su dvojica učenika izvršila masovno ubistvo u školi u SAD - rečeno je u sudnici i navedeno da je on, par dana ranije pokrio kamere u stanu kako bi mogao neopaženo da uzme očevo oružje.

- Popeo se na stolicu, smejao se i mahao u kameru i prekrio je majicom. Pokrio je kamere kako bi mogao da traži oružje. Oružje koje je lako pronašao je potom skrivao u fioci svog radnog stola sve do dana kada ga je poneo u školu - piše u presudi.

Veče pre masakra, noć između 2. i 3. maja, proveo je budan do zore. Kobnog jutra, 3. maja, iz stana je prvo izašao Vladimir, koji je otišao na posao, a potom i majka sa ćerkom.

1/6 Vidi galeriju PATRIJARH PORFIRIJE ODRŽAO OPELO U OŠ VLADISLAV RIBNIKAR: Razgovarao sa dečakom koji se spasio skokom, građani ga pozdravili Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

- Tog jutra nijedno od njih dvoje nije ušlo u njegovu sobi ni proverilo da li je otišao u školu - naveo je sudija. Pre nego što je krenuo ka školi, maloletnik je fotografisao oružje, a u ranac je spakovao dva pištolja i 92 metka. U 8.31 čas, 3. maja, majka mu je poslala poruku: "Jesi li uspeo da stigneš na prvi čas?". Sedam minuta kasnije počeo je masakr. U 8.38 izvadio je pištolj i ispalio prvi metak u čuvara Dragana Vlahovića. Zatim je pucao na učenice koje su se nalazile u holu škole. Pucao je i na jednog učenika koji je bežao niz hodnik, ali ga nije pogodio. Nakon toga ušao je u kabinet istorije.

- Iz učionice su kroz prozor uspeli da pobegnu student na praksi, dva dečaka i jedna devojčica - otkriveno je.

Masakr je trajao dva minuta i jednu sekundu, a nakon pucnjave, ubica je skočio kroz prozor u dvorište.