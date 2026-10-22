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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana su trojica osumnjičenih koji se terete da su u noći između 19. i 20. oktobra u jednom napuštenom objektu, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju započeli lišenje života oštećenih N.M. i N.J. tako što su im rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu.

- Osumnjičeni Bojan M. (45), Nemanja P. (32) i Semir Š. (35) su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojiici osumnjičenih odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi, sumnja se da su trojica osumnjičenih najpre ušla u verbalnu raspravu sa oštećenima N.M. i N.J. u pogledu izbora mesta gde će ko da spava, nakon čega je verbalna rasprava prerasla u fizički sukob, pa su osumnjičeni rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu oštećenima, nanevši im teške telesne povrede.

Nakon toga su se osumnjičeni udaljili iz prostorija napuštenog objekta.

- N.M. je u jutarnjim časovima otišao do bolnice „Sveti Sava“ i potražio pomoć, nakon čega je vozilo hitne pomoći obojicu oštećenih prevezlo u Univerzitetski klinički centar Srbije. N.J. su konstatovane teške telesne povrede opasne po život, a N.M. teške telesne povrede - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

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