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Dejan Popović osuđen je danas pred Višim sudom u Čačku na sedam godina zatvora zbog ubistva Maria Simovića. Ovo je druga prvostepena presuda, a na istu kaznu bio je osuđen i posle prve presude koju je ukinuo Apelacioni sud u Kragujevcu i naložio ponavljanje postupka.

Članovi porodice ubijenog Simovića rekli su za Kurir posle presude da su nezadovoljni visinom izrečene kazne.

Sestra ubijenog, Ivona Simović Foto: Denis Čekovic

- Kazna je ponovo ista. Mi smo se, posle odluke Apelacije, nadali da će se u ovom Višem sudu opametiti. Da će na osnovu novih dokaza i novih činjenica konstatovati da se radi o teškom ubistvu, sudija je imao šansu da preinači raniju odluju, ali to nije uradio. Svi smo očekivali da će ubica biti osuđen prema zločinu koji je počinio - izjavila je Ivona Simović, sestra ubijenog Maria Simovića posle izricanja presude.

Mario Simović, podsetimo, je ubijen u aprilu 2024. godine u Preljini u krugu svog preduzeća. Tada osumnjičeni Popović je danima bio u bekstvu nakon čega se predao policiji.