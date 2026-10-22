UBICA ČAČANSKOG BIZNISMENA OSUĐEN NA 7 GODINA ZATVORA: Upao mu u firmu, izrešetao ga pa pobegao
- Dejan Popović je pred Višim sudom u Čačku osuđen na sedam godina zatvora zbog ubistva Maria Simovića, a izrečena mu je ista kazna kao i u prvoj presudi.
- Porodica ubijenog je nezadovoljna visinom kazne i smatra da je sud imao osnov da delo kvalifikuje kao teško ubistvo.
- Mario Simović je ubijen u aprilu 2024. u Preljini, u krugu svog preduzeća, a Popović se posle bekstva predao policiji.
Dejan Popović osuđen je danas pred Višim sudom u Čačku na sedam godina zatvora zbog ubistva Maria Simovića. Ovo je druga prvostepena presuda, a na istu kaznu bio je osuđen i posle prve presude koju je ukinuo Apelacioni sud u Kragujevcu i naložio ponavljanje postupka.
Članovi porodice ubijenog Simovića rekli su za Kurir posle presude da su nezadovoljni visinom izrečene kazne.
- Kazna je ponovo ista. Mi smo se, posle odluke Apelacije, nadali da će se u ovom Višem sudu opametiti. Da će na osnovu novih dokaza i novih činjenica konstatovati da se radi o teškom ubistvu, sudija je imao šansu da preinači raniju odluju, ali to nije uradio. Svi smo očekivali da će ubica biti osuđen prema zločinu koji je počinio - izjavila je Ivona Simović, sestra ubijenog Maria Simovića posle izricanja presude.
Mario Simović, podsetimo, je ubijen u aprilu 2024. godine u Preljini u krugu svog preduzeća. Tada osumnjičeni Popović je danima bio u bekstvu nakon čega se predao policiji.
Na odluku Višeg suda u Čačku pravo žalbe imaju i tužilac i odbrana. Ukoliko bude uložene žalbe, o njima će ponovo odlučivati Apelacioni sud u Kragujevcu, koji će i dati i konačan sud u ovom procesu.