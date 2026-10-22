tragedija
STRAVIČAN POŽAR U BANJI RUSANDI: Jedna osoba stradala, veliki broj vatrogasaca na terenu!
- U požaru u objektu u sklopu Specijalne bolnice za rehabilitaciju 'Rusanda' u Melencima kod Zrenjanina stradala je jedna osoba.
- Požar je izbio jutros oko četiri sata, a u gašenju je učestvovalo 13 vatrogasaca sa šest vozila i dobrovoljci iz Melenaca.
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Jedna osoba stradala je danas u požaru koji je izbio u objektu u sklopu Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" u Melencima kod Zrenjanina, rečeno je iz PU Zrenjanin.
Požar je izbio jutros oko četiri sata u objektu koji je u privatnom vlasništvu.
U gašenju požara učestvovalo je 13 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila, kao i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Melenaca.
Uzrok požara za sada nije poznat.
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