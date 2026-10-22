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"Marihuanu sam koristio veče pre, a alkohol sam pio jer sam smatrao da neće uticati na mene tako da ću imati problem sa vožnjom. Sada sam svestan da je to moja najveća životna greška, žao mi je zbog svega, moj greh je večan i spreman sam da odgovaram", izjavio je danas okrivljeni Nikola Đokić (25), državljanin Bosne i Hercegovine, iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu, gde mu se sudi zbog saobraćajne nesreće u kojoj je prošle godine na Novom Beogradu poginula tročlana porodica.

Podsetimo, Đokiću se sudi zbog optužbi da je 26.oktobra prošle godine pod uticajem alkohola i droge izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica.

Okrivljeni Nikola Đokić Foto: Društvene Mreže

Đokić je, govoreći o kobnoj noći, opisao kako je sa prijateljem proveo veče, konzumirao alkohol, a potom seo za volan automobila "audi A4".

- Tog dana moj drug Jovan i ja bili smo u stanu na Ledinama. Odlučili smo da odemo do grada, u stanu smo jeli roštilj i popili po nekoliko piva. U kafić smo stigli oko 21h i bili do malo posle ponoći. A u gradu smo popili po koktel i po tri piva, pili smo sve vreme dok nismo krenuli - započeo je Đokić.

Kako je naveo, tokom povratka vozio je preko mosta na Adi, a prema sopstvenom iskazu, vozio je jako brzo.

- Tu sam vozio brzo, nije bilo gužve pa me to povuklo da vozim brže. Prvo sam naišao na zeleno svetlo, a onda na sledećem sam uočio crveno svetlo na semaforu i tad sam počeo da kočim. A onda se upalilo zeleno svetlo iznad moje trake, ja sam bio ubeđen da je to zeleno svetlo bilo za moj smer i dao sam gas - nastavio je okrivljeni.

Stradali Bojan i Dijana Živković sa sinom Foto: MUP RS, Pivatna arhiva

Odbrana predložila jemstvo od 120.000 evra Nakon iznošenja odbrane, branilac Nikole Đokića predložio je sudu da mu pritvor bude zamenjen blažom merom, odnosno kućnim pritvorom. Odbrana je potom iznela i predlog za jemstvo u vrednosti od 120.000 evra, koje bi bilo obezbeđeno stanom u vlasništvu Đokićeve ujne.

- Obećavam da se neću kriti ukoliko sud prihvati jemstvo - rekao je Đokić, a tome se tužilaštvo odmah usprotivilo.Sud je, međutim, odbio predloge odbrane, a naredno ročište zakazano je za 20. novembar.

Đokić je potom opisao trenutak sudara, navodeći da u prvi mah nije znao šta se dogodilo.

- Odjednom sam osetio snažan udarac, aktivirali su se vazdušni jastuci. Nisam znao da li sam ja nekoga udario ili neko mene. Rekao sam drugu da izađemo iz vozila, odlučio sam da legnem na trotoar pored zbog bolova koje sam osetio. Tad sam izgubio svest. Prvo čega se sećam jeste da su me prebacivali u neku drugu kliniku, tad su mi rekli da sam odgovoran za smrt cele jedne porodice i kakvu sam tragediju izazvao. Stvarno mi je žao što se to dogodilo, ovo je moja životna greška i kajem se zbog svega. Moj greh je večan i spreman sam da odgovaram - rekao je danas za govornicom Višeg suda.

Okrivljeni je tokom iznošenja odbrane govorio i o konzumiranju alkohola i marihuane, kao i o problemima sa vidom za koje je rekao da ih ima.

Sveće na mestu nesreće Foto: Printscreen RTS

- Inače, ne upravljam vozilom kada sam pod alkoholom, a takođe imam problem sa prelamanjem svetlosti, astigmatizmom, tu mi naočare i sočiva ne pomažu. Marihuanu sam koristio veče pre tog događaja, i to malo samo, dva tri dima, samo koliko da zaspim, a to veče konzumirao sam alkohol i seo za volan jer sam smatrao da alkohol neće uticati na mene tako da ću imati problem sa vožnjom, sad sam svestan da je to moja najveća životna greška - dodao je na kraju.

Poginuli policajac, njegova supruga i sin

Podsetimo, Đokiću se sudi zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. oktobra prošle godine na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i Ulice omladinskih brigada na Novom Beogradu. U nesreći su poginuli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Prema navodima optužnice, Đokić je upravljao "audijem A4" pod dejstvom alkohola, sa 1,86 promila u krvi, i marihuane. Tereti se da je prošao kroz crveno svetlo i vozio brzinom od oko 110 kilometara na čas na mestu gde je ograničenje 50 kilometara na čas, nakon čega je udario u " hjundai" u kojem se nalazila porodica.

Snimci nesreće Foto: Screenshot

Troje članova porodice preminulo je na licu mesta, dok je putnik iz "audija" zadobio teške telesne povrede opasne po život.