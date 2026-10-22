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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je šest osoba zbog sumnje da su na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.

- Saslušani su džavljanin Republike Hrvatske Marko V. (37), državljanin Republike Bosne i Hercegovine Dejan L. (36), te državljani Republike Srbije Dragoljub J. (41), Dragan R. (35) i Marko I. (41), kao i Teodora Č. (26). Većina osumnjičenih se na saslušanju branila ćutanjem, dok su ostali kratko negirali izvršenje krivičnog dela - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja, kako se dodaje, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da petorici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu, a Marku V. i Dejanu L. i zbog opasnosti od bekstva.

00:43 Hapšenje pripadnika kriminalne grupe Marka Veina u Novom Sadu Izvor: VJT MUP



- Teodori Č. je ukinuto zadržavanje i ona je puštena da se brani sa slobode - saopšteno je.

Osumnjičenima se teret stavlja da su kao sazivršioci izvršili krivična dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 Krivičnog zakonika i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika.

- Postoje osnovi sumnje da su navedeni osumnjičeni pozivali i podsticali da se silom svrgnu najviši državni organi, pripremali izvršenje krivičnog dela, nabavljali sredstva za njegovo izvršenje, te da su dogovarali, planirali i organizovali i stvarali uslove za neposredno izvršenje krivičnog dela. U svom neposrednom okruženju su, kako se sumnja, regrutovali ljude za fizičke obračune u Beogradu na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra - navodi se šta im se sve stavlja na teret.

Među uhapšenima je, kako je Kurir pisao, Marko Vein koji se prema operativnim podacima dovodi u vezu sa trgovinom narkotika.

Pasoši Republike Hrvatske Foto: VTJ MUP

- Namera osumnjičenih na čelu sa Markom V. je da sa mobilnim timovima, koji se prave na osnovu “Bezbednosnog protokola za mobilne timove” čiju izradu je organizovala takozvana "Grupa za bezbednost", svi dođu u Beograd radi nasilne promene ustavnog uređenja i svrgavanja najviših državnih organa. Ovaj plan bi se realizovao tako što bi se sa mobilnim timovima, koji funkcionišu van zakonskih okvira, uz upotrebu oruđa i oružja, napadali neistomišljenici i policijski službenici - saopšteno je iz tužilaštva.

Sredstva za izvršenje krivičnih dela - fantomke, motke, baklje, noževe i oružje, obezbedila bi ova grupa na čelu sa Markom Veinom.

- Marko V. bi prema planu ove grupe, komandovao nad oko 40 ljudi, a priključile bi mu se i druge grupe lica, tako da bi prema njegovoj proceni raspolagao sa oko 80 do 90 lica - navodi se.

Takođe, Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.