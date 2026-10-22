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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. S. (53) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je juče, u okolini Niša, zaustavila „folksvagen“ kojim je osumnjičeni upravljao, nakon što je prethodno odbio da stane na znak policije i počeo da beži, i u vozilu pronašla četiri paketa sa četiri kilograma i 235 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

- Pretresom lokala u jednom tržnom centru u Nišu koji A. S. koristi pronađeno je još 19 paketa sa 1.011 grama praha za koji se sumnja da je kokain, kao i vagica za precizno merenje - saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.