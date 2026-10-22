Zbog stravičnog slučaja Kurir je kontaktirao i nadležno tužilaštvo, a oni su potvrdili da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten o događaju.

- Policijskim službenicima je naloženo preduzimanje svih potrebnih radnji u cilju utvrđivanja identiteta učesnika događaja - rekli su za Kurir iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.