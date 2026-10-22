PRETUČENI HOLANDSKI RAGBISTI NISU BILI PRIMARNA META! Došli zbog Evropskog prvenstva, a izvukli deblji kraj - napadači u lokal upali sa fantomkama (FOTO)
- Maskirani muškarci upali su u baštu lokala u Cetinjskoj ulici i demolirali inventar, a povređena su dvojica članova holandske ragbi delegacije.
- Teške telesne povrede zadobili su Daan van Rossum i jedan igrač, dok policija i tužilaštvo proveravaju snimke i identitet napadača.
Član Upravnog odbora Holandske ragbi lige i jedan igrač su, kako Kurir saznaje, zadobili teške telesne povrede tokom jezivog incidenta u ugostiteljskom objektu u centru Beograda. Ragbi 13 federacija Srbije osudila je nasilje i zatražila da počinioci budu, u što kraćem roku, privedeni pravdi.
Grupa od oko deset maskiranih muškaraca, podsetimo, upala je tokom prethodne noći u baštu ugostiteljskog objekta u Cetinjskoj ulici u Beogradu, gde je demolirala inventar, a tom prilikom povređena su dvojica članova delegacije reprezentacije Holandije, koji su u srpskoj prestonici boravili povodom Evropskog prvenstva.
- Teške telesne povrede zadobili su Daan van Rossum, član Upravnog odbora Holandske ragbi lige, i jedan holandski igrač - kaže za Kurir adv. Nenad N. Žujić, član Upravnog odbora Ragbi 13 federacije Srbije.
Kako navodi, njih dvojica nisu nosili nacionalna obeležja i, prema dosadašnjim saznanjima, nisu bili primarna meta napada, već su povređeni tokom demoliranja lokala u kojem su sedeli.
Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio iznenada, a muškarci sa fantomkama počeli su da lome stolove, stolice i ostali inventar u bašti objekta. U kratkom roku nastao je haos, dok su dvojica gostiju zadobila povrede.
Nakon prijave incidenta, na lice mesta izašli su policija i ekipa Hitne pomoći. Povređenima je ukazana medicinska pomoć, dok su policijski službenici obavili uviđaj i razgovarali sa osobama koje su se nalazile u lokalu.
U okviru istrage, prema dostupnim informacijama, proveravaju se i snimci sigurnosnih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata, koji bi mogli da pomognu u utvrđivanju svih okolnosti napada i identifikaciji osumnjičenih. Policija i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu rade na rasvetljavanju slučaja, a motiv napada za sada nije zvanično utvrđen.
Zbog stravičnog slučaja Kurir je kontaktirao i nadležno tužilaštvo, a oni su potvrdili da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten o događaju.
- Policijskim službenicima je naloženo preduzimanje svih potrebnih radnji u cilju utvrđivanja identiteta učesnika događaja - rekli su za Kurir iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.
Nasilju nema mesta u našem gradu
Ragbi 13 federacija Srbije najoštrije je osudila napad na članove holandske delegacije, ističući da su povređeni sportisti u Beogradu boravili kao gosti na Evropskom prvenstvu.
- Ragbi 13 federacija Srbije najoštrije osuđuje sinoćni napad u kome su povređeni članovi delegacije reprezentacije Holandije, naši gosti na Evropskom prvenstvu u ragbiju 13 u Beogradu. Teške telesne povrede zadobili su Daan van Rossum, član Upravnog odbora Holandske ragbi lige, i jedan igrač. Oporavak teče dobro. U stalnom smo kontaktu sa delegacijom i Ambasadom Kraljevine Holandije, a naš pravni tim im je na raspolaganju. Ovakvom nasilju nema mesta ni u sportu ni u našem gradu. Očekujemo da napadači budu brzo identifikovani i da odgovaraju po zakonu, a povređenima želimo brz i potpun oporavak - zaključio je advokat Nenad N. Žujić, član Upravnog odbora Ragbi 13 federacije Srbije.