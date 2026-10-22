Slušaj vest

Član Upravnog odbora Holandske ragbi lige i jedan igrač su, kako Kurir saznaje, zadobili teške telesne povrede tokom jezivog incidenta u ugostiteljskom objektu u centru Beograda. Ragbi 13 federacija Srbije osudila je nasilje i zatražila da počinioci budu, u što kraćem roku, privedeni pravdi.

Grupa od oko deset maskiranih muškaraca, podsetimo, upala je tokom prethodne noći u baštu ugostiteljskog objekta u Cetinjskoj ulici u Beogradu, gde je demolirala inventar, a tom prilikom povređena su dvojica članova delegacije reprezentacije Holandije, koji su u srpskoj prestonici boravili povodom Evropskog prvenstva.

- Teške telesne povrede zadobili su Daan van Rossum, član Upravnog odbora Holandske ragbi lige, i jedan holandski igrač - kaže za Kurir adv. Nenad N. Žujić, član Upravnog odbora Ragbi 13 federacije Srbije.

Ragbisti.jpg
Foto: Holandska ragbi liga meta nalog

Kako navodi, njih dvojica nisu nosili nacionalna obeležja i, prema dosadašnjim saznanjima, nisu bili primarna meta napada, već su povređeni tokom demoliranja lokala u kojem su sedeli.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio iznenada, a muškarci sa fantomkama počeli su da lome stolove, stolice i ostali inventar u bašti objekta. U kratkom roku nastao je haos, dok su dvojica gostiju zadobila povrede.

Nakon prijave incidenta, na lice mesta izašli su policija i ekipa Hitne pomoći. Povređenima je ukazana medicinska pomoć, dok su policijski službenici obavili uviđaj i razgovarali sa osobama koje su se nalazile u lokalu.

U okviru istrage, prema dostupnim informacijama, proveravaju se i snimci sigurnosnih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata, koji bi mogli da pomognu u utvrđivanju svih okolnosti napada i identifikaciji osumnjičenih. Policija i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu rade na rasvetljavanju slučaja, a motiv napada za sada nije zvanično utvrđen.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Zbog stravičnog slučaja Kurir je kontaktirao i nadležno tužilaštvo, a oni su potvrdili da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten o događaju.

- Policijskim službenicima je naloženo preduzimanje svih potrebnih radnji u cilju utvrđivanja identiteta učesnika događaja - rekli su za Kurir iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Nasilju nema mesta u našem gradu

Ragbi 13 federacija Srbije najoštrije je osudila napad na članove holandske delegacije, ističući da su povređeni sportisti u Beogradu boravili kao gosti na Evropskom prvenstvu.

- Ragbi 13 federacija Srbije najoštrije osuđuje sinoćni napad u kome su povređeni članovi delegacije reprezentacije Holandije, naši gosti na Evropskom prvenstvu u ragbiju 13 u Beogradu. Teške telesne povrede zadobili su Daan van Rossum, član Upravnog odbora Holandske ragbi lige, i jedan igrač. Oporavak teče dobro. U stalnom smo kontaktu sa delegacijom i Ambasadom Kraljevine Holandije, a naš pravni tim im je na raspolaganju. Ovakvom nasilju nema mesta ni u sportu ni u našem gradu. Očekujemo da napadači budu brzo identifikovani i da odgovaraju po zakonu, a povređenima želimo brz i potpun oporavak - zaključio je advokat Nenad N. Žujić, član Upravnog odbora Ragbi 13 federacije Srbije.

Ne propustiteHronikaPRETUČENI HOLANDSKI RAGBISTI U CENTRU BEOGRADA! Maskirani napadači upali u kafić u Cetinjskoj i demolirali lokal, pa pobegli
0806nemanja-nikolic.jpg
HronikaDRŽAVLJANIN SRBIJE PRETUČEN U AUSTRIJI! Krvavi obračun u Tirolu: Nasilnik patosirao Bosanca, pa Srbina gvozdenom šipkom udario u glavu! Policija na nogama!
profimedia0304826943.jpg
HronikaDRAMA KOD KURŠUMLIJE, ROĐACI SE POTUKLI ZBOG SVINJA: Jedan uhapšen, drugi hitno prevezen u UKC Niš
WhatsApp Image 2026-08-01 at 17.14.25 (3).jpeg
HronikaOPŠTI HAOS TOKOM PROSLAVE ROĐENDANA U BORČI: Bacio tortu ispred kafane pa pretukao bivšeg muža svoje partnerke
WhatsApp Image 2026-08-01 at 17.14.25 (3).jpeg