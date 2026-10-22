OBUČAVAO "MOBILNE TIMOVE" ZA RAT NA ULICAMA BEOGRADA NA IZBORNI DAN, IMAO I MAPE: Zemunac saslušan u tužilaštvu, u kući mu pronađena i droga
- Srđan I. iz Zemuna saslušan je u VJT u Beogradu zbog sumnje da je obučavao 'mobilne timove' za nasilje na dan izbora i dogovarao aktivnosti protiv ustavnog uređenja.
- Na teret mu se stavljaju pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i neovlašćeno držanje droge, a tužilaštvo je tražilo pritvor.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Srđan I. (47) zbog sumnje da je u prethodnom periodu dogovarao, planirao i druge obučavao za realizaciju različitih aktivnosti sa ciljem vršenja nasilja na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra.
- Srđan I. je, kako se sumnja bio zadužen za obuku većeg broja takozvanih mobilnih timova za vršenje nasilnih aktivnosti na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra 2026. godine koje on izjednačava sa "pripremanjem rata" - saopšteno je iz tužilaštva.
Podsetimo, reč je o Srđanu Iliću iz Zemuna. Ilić je, prema nezvaničnim informacijama, poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu i da je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".
Na teret mu se, kako je saopšteno iz VJT u Beogradu, stavlja krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
Takođe, na teret mu se stavlja krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, dok je priznao izvršenje krivičnog neovlašćeno držanje opojnih droga - navodi se u saopštenju.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Beogradu da Srđanu I. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Podsetimo, kako je Kurir pisao, tokom pretresa kuće Srđana Ilića, ultradesničara iz Zemuna, pronađene su mape i planovi na blokade i nasilje na ulicama koje je pripremo za nedelju.