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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Srđan I. (47) zbog sumnje da je u prethodnom periodu dogovarao, planirao i druge obučavao za realizaciju različitih aktivnosti sa ciljem vršenja nasilja na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra.

- Srđan I. je, kako se sumnja bio zadužen za obuku većeg broja takozvanih mobilnih timova za vršenje nasilnih aktivnosti na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra 2026. godine koje on izjednačava sa "pripremanjem rata" - saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetimo, reč je o Srđanu Iliću iz Zemuna. Ilić je, prema nezvaničnim informacijama, poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu i da je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".

Hapšenje osumnjičenog Foto: VJT MUP

Na teret mu se, kako je saopšteno iz VJT u Beogradu, stavlja krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Takođe, na teret mu se stavlja krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, dok je priznao izvršenje krivičnog neovlašćeno držanje opojnih droga - navodi se u saopštenju.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Beogradu da Srđanu I. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.