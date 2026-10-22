Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M. C. (56) iz okoline Subotice. On je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

- Osumnjičeni je duži period zloupotrebljavao muku i teške životne okolnosti druge osobe. On je, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu, koristeći teške prilike pedesettrogodišnjeg muškarca, primoravao ga da obavlja teške fizičke poslove, i to bez ikakve novčane naknade - saopštio je MUP.

Nakon policijske akcije i hapšenja, slučaj je preuzelo nadležno tužilaštvo. Osumnjičenom je najpre po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova.