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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M. C. (56) iz okoline Subotice. On je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

- Osumnjičeni je duži period zloupotrebljavao muku i teške životne okolnosti druge osobe. On je, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu, koristeći teške prilike pedesettrogodišnjeg muškarca, primoravao ga da obavlja teške fizičke poslove, i to bez ikakve novčane naknade - saopštio je MUP.

Nakon policijske akcije i hapšenja, slučaj je preuzelo nadležno tužilaštvo. Osumnjičenom je najpre po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova.

U zakonskom roku, M. C. je priveden i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Nakon saslušanja, od strane Višeg suda u Subotici osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

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