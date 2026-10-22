nasilje
ŽENA BEZ SVESTI NAĐENA NA PALILULI: Celo telo joj u modricama, policija traga za nasilnikom!
- Na Paliluli je u kući pronađena starija žena bez svesti, a Hitna pomoć joj je ukazala prvu pomoć i zbrinula je.
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U kući na teritoriji opštine Palilula danas je zatečena starija ženska osoba u stanju bez svesti.
Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila prvu pomoć nesrećnoj ženi i hitno je zbrinula.
Prema prvim informacijama, na njenom telu uočene su brojne modrice i podlivi. Sumnja se da je ženu neko brutalno pretukao, a potom je ostavio bez svesti u objektu.
Policijske patrole su odmah izašle na teren i u toku je uviđaj. O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog napada i potrazi za počiniocem.
(Telegraf)
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