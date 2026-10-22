Viši sud u Kraljevu odredio je na predlog Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, pritvor do 30 dana Mateju A. iz Vrnjačke Banje koji se sumnjiči da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uredjenja i planirao učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaje Kurir.