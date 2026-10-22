Slušaj vest

Viši sud u Kraljevu odredio je na predlog Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, pritvor do 30 dana Mateju A. iz Vrnjačke Banje koji se sumnjiči da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uredjenja i planirao učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaje Kurir.

Matej A. koji, kako smo juče otkrili, ima hrvatski pasoš, tereti se za krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uredjenja Republike Srbije, a u vezi sa članom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uredjenja Republike Srbije.

00:10
Hapšenje Vrnjačka banja Izvor: VTJ/MUP

On je tokom jučerašnjeg dana uhapšen u zajedničkoj akciji BIA i MUP RS i PU Kraljevo.

Ne propustitePolitikaSAZNAJEMO: U Kraljevu uhapšen muškarac zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja 25. oktobra!
hapsenje.jpg
HronikaOVAKO JE UHAPŠEN MUŠKARAC IZ VRNJAČKE BANJE KOJI JE POZIVAO NA NASILJE: Pravio planove za haos u Beogradu na dan izbora, kod sebe imao pasoš Hrvatske! VIDEO
Hapšenje, Novi Sad, Kraljevo