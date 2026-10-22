Hronika
SAZNAJEMO: Mateju A. iz Vrnjačke Banje određen pritvor do 30 dana jer je pozivao i planirao učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan
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Viši sud u Kraljevu odredio je na predlog Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, pritvor do 30 dana Mateju A. iz Vrnjačke Banje koji se sumnjiči da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uredjenja i planirao učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaje Kurir.
Matej A. koji, kako smo juče otkrili, ima hrvatski pasoš, tereti se za krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uredjenja Republike Srbije, a u vezi sa članom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uredjenja Republike Srbije.
On je tokom jučerašnjeg dana uhapšen u zajedničkoj akciji BIA i MUP RS i PU Kraljevo.
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