JEZIV HOROR NA PALILULI! Sin ušao u kuću i zatekao majku u nesvesti: Razbojnici je brutalno pretukli, pa joj oteli svu uštedevinu i dragocenosti!
- Na Paliluli je sin zatekao majku bez svesti i sa vidljivim povredama, nakon što su nepoznati napadači upali u porodičnu kuću.
- Žena je rekla da su je razbojnici brutalno pretukli, napravili premetačinu i odneli sav novac, vrednosti i dragocenosti.
- Hitna pomoć ju je prevezla u Urgentni centar, a stanje joj je trenutno stabilno dok je istraga u toku.
Sin je u porodičnom domu zatekao svoju stariju majku bez svesti, sa vidljivim povredama i podlivima po celom telu, na teritoriji beogradske opštine Palilula.
Prema nezvančnim informacijama, sin je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju. Kada se nesrećna žena nakratko osvestila, uspela je da ispriča šokantne detalje napada.
Kako je navela, u kuću su iznenada upala nepoznata lica koja su nasrnula na nju, brutalno je pretukla i potom napravila premetačinu.
Napali je, pa pokrali sav novac
Nakon što su je onesvestili, razbojnici su iz objekta odneli sav novac koji su pronašli, kao i sve druge vrednosti i dragocenosti, a zatim pobegli u nepoznatom pravcu.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i pružila prvu pomoć povređenoj ženi, nakon čega je sanitetom hitno prevezena u Urgentni centar.
Prema poslednjim informacijama, njeno stanje je trenutno stabilno, ali se i dalje nalazi pod nadzorom lekara.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/Telegraf