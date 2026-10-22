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Sin je u porodičnom domu zatekao svoju stariju majku bez svesti, sa vidljivim povredama i podlivima po celom telu, na teritoriji beogradske opštine Palilula

Prema nezvančnim informacijama, sin je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju. Kada se nesrećna žena nakratko osvestila, uspela je da ispriča šokantne detalje napada.

Kako je navela, u kuću su iznenada upala nepoznata lica koja su nasrnula na nju, brutalno je pretukla i potom napravila premetačinu.

Napali je, pa pokrali sav novac

Nakon što su je onesvestili, razbojnici su iz objekta odneli sav novac koji su pronašli, kao i sve druge vrednosti i dragocenosti, a zatim pobegli u nepoznatom pravcu.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i pružila prvu pomoć povređenoj ženi, nakon čega je sanitetom hitno prevezena u Urgentni centar.

Prema poslednjim informacijama, njeno stanje je trenutno stabilno, ali se i dalje nalazi pod nadzorom lekara.

Istraga je u toku. 

Kurir.rs/Telegraf

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