Hronika
SUBOTIČANIN (56) DRŽAO MUŠKARCA (53) KAO ROBA: Evo šta ga je terao da radi - uhapšen, pa mu određen pritvor
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M.C. (56), iz okoline Subotice, zbog postojanja osnova sumnje, da je izvršio krivično delo trgovine ljudima.
On je, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu, primoravao muškarca (53), koristeći njegove teške prilike, da obavlja teške fizičke poslove, bez novčane naknade.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega je saslušan u VJT u Subotici.
Od strane Višeg suda u Subotici, odredjen mu je pritvor do 30 dana.
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