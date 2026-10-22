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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M.C. (56), iz okoline Subotice, zbog postojanja osnova sumnje, da je izvršio krivično delo trgovine ljudima.

On je, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu, primoravao muškarca (53), koristeći njegove teške prilike, da obavlja teške fizičke poslove, bez novčane naknade.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega je saslušan u VJT u Subotici.

Od strane Višeg suda u Subotici, odredjen mu je pritvor do 30 dana.

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