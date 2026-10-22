Hronika
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Prevrnuo se kamion, ima povređenih
- Na auto-putu 'Miloš Veliki', kod skretanja za Surčin, večeras se prevrnuo kamion u pravcu ka Beogradu.
- U nesreći ima povređenih, a na teren su odmah upućene patrole i ekipe Hitne pomoći.
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Na auto-putu „Miloš Veliki”, iz pravca Obrenovca ka Beogradu, večeras se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada se prevrnulo vozilo.
Kako se saznaje, udes se odigrao oko 21 čas, na oko dva kilometra pre skretanja za Surčin. Kamion se iz za sada neutvrđenih razloga izvrnuo na kolovozu.
Prema informacijama sa terena, u ovoj nesreći ima povređenih lica.
Službe su odmah alarmirane, a na mesto nezgode upućene su dežurne patrole i ekipe Hitne pomoći.
Na ovoj deonici savetuje oprezna vožnja.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs/Telegraf
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