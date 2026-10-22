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Na auto-putu „Miloš Veliki”, iz pravca Obrenovca ka Beogradu, večeras se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada se prevrnulo vozilo.

Kako se saznaje, udes se odigrao oko 21 čas, na oko dva kilometra pre skretanja za Surčin. Kamion se iz za sada neutvrđenih razloga izvrnuo na kolovozu.

Prema informacijama sa terena, u ovoj nesreći ima povređenih lica.

Službe su odmah alarmirane, a na mesto nezgode upućene su dežurne patrole i ekipe Hitne pomoći.

Na ovoj deonici savetuje oprezna vožnja.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Telegraf

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