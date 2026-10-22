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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su L.K.(2004) iz Zrenjanina, zbogpostojanja osnova sumnje, da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojne droge.

Policija je kod njega pronašla dva paketa, sa ukupno oko 27 grama materije, za koju se sumnja da je kokain.

Osumnjičenom L.K. je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.