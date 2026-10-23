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Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana, koji je ubijen 2022. godine u Istanbulu, na današnji dan pre tačno šest godina preživeo je sačekušu isred stanice policije u Kotoru. Vođa "škaljaraca", podsetimo, toga dana je pozvan da dođene u policijsku sanicu, ispred koje ga je, kako se ispostavilo, čekao plaćeni ubica, Nikšićanin Petar Mujović. Likvidacija je, međutim, tog dana sprečena, a Mujović je uhapšen.

Presretnuta Skaj komunikacija otkrila je da je Vuktić toga dana poslao nepoznatoj osobi glasovnu poruku o onome što se dogodilo, u kojoj ga obaveštava da ga je policija zaustavila u Kotoru.

- Mi sa dve blinde, i zaustave nas. Dođe pojačanje. Kažu: "Moraš do stanice da ideš". Ja kažem: "Ne mogu do stanice". "Jesam li uhapšen", pitam. "Nisi", kaže. Pozovu načelnika na motorolu, kaže: "Mora, neka dođe" - priča Vukotić u glasovnoj poruci.

1/4 Vidi galeriju OVAKO JE JOVAN VUKOTIĆ PRE DVE GODINE DEPORTOVAN IZ SRBIJE U CRNU GORU! Neviđene mere obezbeđenja: Kao da mi preti Al Kaida?! Foto: Printscreen/ Instagram, Printscreen/Kurir TV, Ana Paunković, Kurir

Potom opisuje šta se desilo ispred stanice policije.

- Pokušali da pucaju, tu u muriji, direktno ispred ulaznih vrata. Narkomana doveli, ovog malog od Radovana Mujovića brata, njega doveli. Je..m im majku, a ovi iz murije me namontirali, tačno hteli da me oderu tu ispred. Je.o sam im majku sad. E, oni budale, idioti, umesto da gledaju nešto, oni gledaju njega. Čovek doša da me puca tu ispred - čuje se Vukotićev glas u glasovnoj poruci.

Pokušaj ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, komentarisao je preko iste aplikacije za komunikaciju, vođa kavačkog klana, odbegli Radoje Zvicer.

Zvicer: To šmrćka, plače. Nije ga niko za vrat hvatao, nego je potrčao i rekao muriji: "Evo ga Mujović, hapsi ga, hapsi ga". Ja mislim da je zvao sve novinare već. Gori nam je on nego svi oni, nije nam niko naneo više zla nego on.

00:56 Isplivao poslednji snimak Jovana Vukotića Izvor: TikTok

Škaljarski i kavački klan, koji je nekada bio jedinstvena kotorska kriminalna grupa, krvavi rat počeo je 2014., posle nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji. U proteklih 12 godina, u njemu je ubijeno više od 80 osoba.

Inače, prema informacijama crnogorskih medija, Mujović koji je toga dana uhapšen ispred stanice policije sa pištoljem, inspektorima je, navodno, priznao da je za pola milona evra trebalo da ubije Vukotića. Međutim, to priznanje je kasnije povukao i branio se ćutanjem.

Vukotić je, u međuvremenu, u septembru 2022. ubijen u Istanbulu, gde se skrivao pod lažnim imenom. Kao organizator kriminalne grupe nedavno je u Turskoj optužen i Radoje Zvicer, a u međuvremenu je crnogorsko tužilaštvo protiv njega, Slobodana Kašćelana, Milana Vujotića i još nekoliko njihovih saradnika podiglo optužnicu i zbog sumnje da stoje iza planiranja ubistva ispred stanice policije u Kotoru 21. oktobra 2020.

U optužnici se navodi da je Petar Mujović toga dana, po njihovom nalogu, trebalo da puca iz "češke zbrojevke".

Petar Mujović, koji je iz „češke zbrojevke“ trebao da ispali smrtonosne hice u vođu „škaljaraca“, pretresen je, a potom i uhapšen pošto je policajcu koji se nalazio ispred zgrade policije bilo sumnjivo njegovo ponašanje.

Dešifrovanje Skaj komunikacije, navodno je otkrilo šta se dešavalo kobnog dana, kada je policija oko 14 sati zaustavila Vukotića.

Zvicer i Kašćelan Foto: Privatna Arhiva

Interesantno je da su Zvicer, Kašćelan i Vujotić dva sata ranije znali da će policija zaustaviti Vukotića i ispitati ga u zgradi kotorske policije.

Oni u čet grupi preko Skaj aplikacije pišu: ,,Za 10 min je mali spreman“ i pribojavaju se da će Mujović prokockati šansu za likvidaciju vođe suparničkog klana.

Na poruku "koliko metaka ima, ne moj da ga fula“, usledio je odgovor ,"češku zbrojevku“, "15 metaka“, a potom i nalog da Mujović "ide ispred stanice“.

Optuženi su, prema porukama, uživo pratili šta se dešava i imali informaciju da je Vukotić odbio da ide u policiju bez naloga, kao i koji su ga policajci zaustavili.

- Neće pašče da dođe u stanicu, pita je li uhapšen, kod tunela su Marko i Ćetko i Dukić - pišu u poruci.

Posle nekog vremena, Kašćelan i Vujotić su upućeni da je Vukotić krenuo prema zgradi kotorske policije, pa preko Skaja šalju poruku da Mujović ,"ode direktno u stanicu, odmah, sad", i da, ako ga ko šta pita, kaže da čeka oca.

Optuženi potom konstatuju da Mujović ne zna za ulaz u dežurnu službu policije i da su napravili propust jer su mu to trebali objasniti ranije.

Jovan Vukotić Foto: Yeni Şafak

Na putu prema stanici policije, Zvicer na čet grupu koju su napravili šalje dve glasovne poruke u kojima ih obaveštava da je Vukotić sa dve policijske patrole na parkingu policijske stanice i da neće da izađe iz automobila.

- Sa dve blinde su, neće Klempo da izađe, a moraće u kancelariju - kaže u prvoj poruci i šalje im fotografiju na kojoj se vidi zgrada Uprave policije Kotor.

- Neka se mali sćućuri tamo i šiba - kaže im u drugoj poruci.

Pošto su informisani da se na parkingu pored Vukotića nalazi 20 ljudi, organizatori razmatraju opciju da se Mujović što više približi ulazu u zgradu policije.

- Tu je dosta policije, ne može ništa uraditi - konstatuju.

Zvicer, Kašćelan i Vujotić potom konstatuju da se Mujović ne javlja i ne otvara poruke, a potom razmjenjuju informaciju da je uhapšen. U nastavku komunikacije dogovaraju da Mujoviću odmah pošalju advokata, "pre nego što ga slome".

Potom konstatuju i da je bolje bilo da je Mujović ušao u zgradu policije, gde je Vukotić sedeo na klupi, "a ne da šeta po parkingu".