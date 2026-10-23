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Žena stara 80 godina poginula je sinoć kada je kao pešak oborena na Novom Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila u 21.57 časova u Bulevaru Mihaila Pupina.

U još dve saobraćajne nezgode teško su povređene dve osobe. Na auto-putu Beograd-Niš u 20.45 sati oboren je motociklista star 42 godine, navodi se dalje u izveštaju Hitne pomoći.

U 22.08 sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Surčinu prevrnuo se kamion nakon što mu je pukla guma, pri čemu je povređen 61-muškarac.

Obojica povređenih muškaraca prevezena su na Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 130 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnom mestu.