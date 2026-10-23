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Osumnjičeni za jeziv napad na Sašu Bogdanovića (51) iz Novog Sela je identifikovan i kako je za Kurir rečeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Prokuplju, protiv njega je naloženo podnošenje krivične prijave. Podsetimo, Saša tvrdi da ga je muškarac, nakon rasprave zbog mimoilaženja na putu, prvo vređao i pretio mu, a potom ga udario i povredio vilama.

On je ranije ispričao za Kurir kako je 10. oktobra u selu Devča, na teritoriji opštine Merošina, doživeo, kako kaže, pravi horor, kada ga je, prema njegovim tvrdnjama, muškarac koji je traktorom prevozio grane napao nakon svađe u saobraćaju. Bogdanović tvrdi da je rasprava zbog mimoilaženja prerasla u fizički obračun, tokom kog je povređen vilama.

Saša Bogdanović, Merošina Foto: Privatna arhiva

- Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju obavešteno je da je Saša Bogdanović iz Novog Sela dana 10.10.2026. godine povređen u selu Devča, opština Merošina. Učinilac navedenog krivičnog dela identifikovan je i od strane dežurnog javnog tužioca naloženo je podnošenje krivične prijave protiv njega za krivično delo laka telesna povreda, u redovnom postupku - kažu iz tužilaštva za Kurir i napominju:

- Radi se o trenutnoj kvalifikaciji krivičnog dela, budući da se lekari u momentu kada je o događaju obavešteno tužilaštvo nisu mogli izjasniti o stepenu telesne povrede kod oštećenog, te da ova kvalifikacija naknadno može biti promenjena.

Kako su objasnili, konačan stepen povreda biće utvrđen tokom postupka, nakon sprovedenog veštačenja.

- Nakon obavljenog veštačenja u toku postupka sprovođenja dokaznih radnji pred tužilaštvom biće definitivno utvrđen stepen telesne povrede kod oštećenog, tako da predstoji izvođenje dokaza veštačenjem u postupku - dodala je javni tužilac Iva Antić.

"Zauzeo ceo put, a onda počeo da psuje i vređa"

Bogdanović je za Kurir ispričao da se tog dana vraćao iz Niša kombijem, kada je na putu naišao na muškarca koji je traktorom prevozio grane. Kako tvrdi, traktor i teret zauzimali su gotovo čitav kolovoz, zbog čega nije mogao normalno da prođe, pa je pokušao da se skloni što više udesno. Tada je, prema njegovim rečima, došlo do kontakta između vozila.

Saša Bogdanović, Merošina Foto: Privatna arhiva

- Išao sam iz Niša kombijem, a taj čovek je vozio neke grane na traktoru. Zauzeo je ceo put i nisam mogao da prođem, pa sam stao skroz desno. Tom prilikom mi je ogrebao vozilo, a onda je počeo da psuje i vređa sve redom. Nisam znao šta mu je, niti sam očekivao da će situacija da ode toliko daleko - priča Bogdanović za Kurir.

Prema njegovim rečima, rasprava je postajala sve burnija, a muškarac je, kako tvrdi, u jednom trenutku sišao sa traktora i krenuo ka kombiju, uz pretnje koje nije očekivao.

- U tom trenutku i ja sam izašao iz kombija, misleći da ćemo to rešiti normalno i nastaviti svako svojim putem. Međutim, njemu to nije bilo ni na kraj pameti. Govorio mi je: "Dođi da ti otkinem glavu!". Sišao je sa traktora i prišao kombiju. Nisam se nadao da će stvarno da me napadne, nisam očekivao da će neko zbog takve situacije da krene na mene - navodi naš sagovornik.

Ubo ga vilama

Kako dalje tvrdi Bogdanović, verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički napad. On navodi da ga je muškarac najpre udario šamarom, zatim po rukama, a potom ga povredio vilama.

- Udario mi je šamar, a onda je počeo da me udara po rukama. U jednom trenutku me je ubo vilama u ruke. Sve se dogodilo iznenada, nisam mogao da verujem šta se dešava. Čovek je potpuno izgubio kontrolu - priča Bogdanović.

Saša Bogdanović, Merošina Foto: Privatna arhiva

Posebno traumatično, kako kaže, bilo mu je to što se u kombiju nisu nalazili samo on i napadač, već i njegova komšinica sa maloletnim detetom. Dok je pokušavao da se zaštiti, istovremeno je razmišljao kako da se udalji sa mesta događaja i njih skloni na sigurno. U strahu da bi sukob mogao da se nastavi i da bi neko od njih mogao dodatno da bude povređen, odlučio je da se vrati u kombi i pobegne.

- Video sam da čoveku nešto fali i da ne mogu da znam šta će sledeće da uradi. Nisam hteo da rizikujem. Seo sam u kombi i onako povređen pobegao kako bih izvukao živu glavu. U vozilu su bili komšinica i njeno maloletno dete, koje je vrištalo. Možete da zamislite kako je to izgledalo i koliko je sve bilo strašno - kaže naš sagovornik.

Bogdanović dodaje da nije mogao ni da pretpostavi da će se obična situacija u saobraćaju završiti fizičkim obračunom, posebno jer je, kako navodi, pokušao da se skloni kako bi omogućio prolazak.