Slušaj vest

Šesnaest godina prošlo je od svirepog ubistva Milice Barašin, šesnaestogodišnje devojčice kojoj je početkom oktobra 2010. godine, dok se vraćala kući od drugarice, na pruzi u subotičkom naselju Zorka, nepoznati napadač prerezao vrat. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, a njena majka Svetlana i dalje živi sa bolom i pitanjem na koje ni posle toliko godina nema odgovor - ko joj je ubio dete i zašto?

Foto: Privatna arhiva

Milica Barašin imala je samo 16 godina kada je brutalno ubijena nadomak porodičnog doma u Subotici, u blizini somborske pruge. Tog kobnog 7. oktobra 2010. godine krenula je od drugarice ka kući, ne sluteći da su to njeni poslednji koraci. Umesto da je majka Svetlana dočeka na kućnom pragu, pred njihov dom stigli su policija i Hitna pomoć, donoseći vesti koje su zauvek promenile život ove porodice.

Ni 16 godina kasnije nije poznato ko je devojčici oduzeo život, niti šta je bio motiv zločina koji je potresao Suboticu. Iza Milice su ostali porodica, prijatelji i majka koja, uprkos vremenu koje prolazi, ne uspeva da pronađe mir. Njena najveća želja ostala je ista, da sazna istinu o smrti svog deteta i da počinilac bude pronađen.

Milica je kobne večeri krenula kući nakon posete drugarici. Već se spuštao mrak, a njena majka ju je nestrpljivo čekala u dvorištu. Kako se devojčica nije vraćala, Svetlana je postajala sve zabrinutija. Međutim, umesto poznatog koraka i glasa svoje ćerke, pred kućom je ugledala policijska i vozila Hitne pomoći.

Foto: Privatna arhiva

- Već sam bila zabrinuta, padao je mrak, ali umesto Miličinog dolaska, stigla su kola hitne pomoći i policije, stali su ispred kuće. Odmah sam pitala, da li je moja Milica dobro. Posle dužeg ćutanja, rekoše mi, na žalost, dete vam je smrtno stradalo - prisetila se tada Svetlana tragičnog dana.

Milica je ubijena na svega oko 500 metara od porodične kuće, u subotičkom naselju Zorka, u blizini pruge. Prema rezultatima obdukcije i informacijama iz istrage koje su ranije objavljivane, napadač joj je prišao s leđa i oštrim predmetom, za koji se sumnjalo da je zanatski, odnosno mesarski nož, prerezao vrat.

Devojčica je, prema navodima iz istrage, imala i povrede na ruci, što je ukazivalo na mogućnost da je pokušala da se odbrani. Prema ranijim informacijama, na mestu zločina pronađen je i biološki trag ispod njenog nokta, ali se on, kako je tada saopštavano porodici, nije podudarao sa profilima u policijskoj evidenciji.

Muškarac sa kapuljačom

Istraga je od samog početka bila usmerena na pronalaženje osobe koja je devojčici prišla na putu do kuće. Prema ranije iznetim informacijama, jedan svedok navodno je video muškarca sa kapuljačom kako ide iza Milice, neposredno pre nego što je ubijena.

Svetlana je ranije govorila da je saznala da je izrađen i foto-robot osumnjičenog, ali da ni to nije dovelo do rasvetljavanja zločina.

- U policiji postoji izjava svedoka, da je video mušku osobu s kapuljačom na glavi, kako ide iza Milice, malo pre nego što je ubijena. Sve teorije o motivima ubistva, proteklih godina nisu nikada potvrđene, a govorilo se da se radi o osveti, pa i o zločinu iz strasti - podseća izvor.

Iako su se tokom godina pojavljivale različite pretpostavke o tome šta je moglo da prethodi ubistvu, nijedna od njih nije zvanično potvrđena.

"Sve utihnulo"

Godinama nakon ubistva, Svetlana je pokušavala da dobije bilo kakvu novu informaciju o istrazi. Kako je ranije ispričala za Kurir, pet godina uzastopno odlazila je u policiju, nadajući se da se pojavio novi trag koji bi mogao da dovede do odgovora. Vremenom su, međutim, pozivi i informacije prestali, a ona je ostala sama sa svojim pitanjima i bolom.

Foto: Privatna arhiva

- Sve je utihnulo, kao da se tragedija nije ni dogodila, a ja godinama lečim rane posle smrti svog deteta - rekla nam je ranije majka Svetlana.

Prošlo je mnogo vremena, ali za nju se, kako kaže, ništa suštinski nije promenilo od dana kada je izgubila Milicu. Svakodnevica je nastavila da teče, ljudi su nastavili svojim životima, ali je u njenom svetu ostala praznina koju ništa ne može da ispuni.

- Za mene je sve isto kao i tog tragičnog dana, kada sam izgubila svoju Milicu i skamenila se od bola. Ne mogu sama da nađem nikakav motiv, zašto mi je dete ubijeno. Nemam nikakvih informacija ni iz policije, teško mi je da verujem da će posle toliko godina, slučaj ikada biti rešen. Niko me više i ne poziva od nadležnih - kaže majka, koja utehu nije našla posle smrti maloletne ćerke.

Prijatelji je nisu zaboravili

Milica je pohađala drugi razred Hemijsko-tehničke škole u Subotici. Bila je tinejdžerka pred kojom je tek trebalo da se otvori život, sa školom, prijateljstvima i planovima koji su prekinuti na najstrašniji način.

Iako je od njene smrti prošlo toliko godina, ljudi koji su je poznavali nisu je zaboravili. Njeni nekadašnji školski drugovi, koji su u vreme tragedije i sami bili tinejdžeri, danas su odrasli ljudi, ali sećanje na Milicu i dalje je živo.

Svetlana je posebno dirnuta pažnjom koju su joj ukazali Miličini prijatelji, koji su joj nedavno pomogli kada je ostala bez dela krova na kući.

- Motiva nema, a ubica je bio spreman. To me najviše boli. Svima je bila dobra drugarica, njeni prijatelji, nekad šesnaestogodišnjaci, danas odrasli ljudi, njih petoro, nedavno su došli do mene da mi poprave krov, kada ga je vetar obrušio. Ponudila sam da im platim, nisu želele novac, samo sam ih počastila. Voleli su Milicu. Nadam se da će jednog dana, bar dok sam živa, prosto isplivati neki dokaz, da će ubica pogrešiti u nečemu što radi, i omogućiti da policija i pravosuđe otkriju tog monstruma - govorila je tada ona.

Spomen-ploča

Na mestu na kojem je pronađeno Miličino telo postavljena je spomen-ploča koja i danas podseća na ubistvo koje nije dobilo sudski epilog.

Foto: Privatna arhiva

Svetlana kaže da podržava svaku borbu za bezbednost dece i apeluje na roditelje da budu oprezni i da, kada god je moguće, deca ne idu sama ulicom, već u društvu vršnjaka.

Za nju, međutim, nijedna mera opreza ne može da nadoknadi ono što je izgubila. Godine su prošle, ali želja da sazna istinu nije nestala. Ne traži da joj vreme vrati ćerku, jer zna da je to nemoguće. Želi samo da sazna ko je počinio zločin i zbog čega je jedna šesnaestogodišnja devojčica izgubila život.