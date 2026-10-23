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Sinoć se u Beogradu odigrala dramatična pljačka koja je alarmirala policiju. Prema saznanjima iz istrage, nepoznati počinioci provalili su u kuću starije žene, pri čemu su ušli i izašli kroz prozor, pa odneli ušteđevinu od čak 130.000 evra, kao i znatnu količinu zlatnog nakita.

Da je reč o dobro organizovanoj i hladnokrvnoj akciji pokazuje i činjenica da su lopovi tokom premetačine nesrećnu ženu zaključali u kupatilo kako bi je onemogućili da pozove pomoć ili ih spreči u nameri.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, operativci sumnjaju da je pljačka bila "tipovana" - odnosno da su provalnici unapred imali precizna saznanja da se u kući nalazi velika količina novca u gotovini i skupocenosti.

Najčudniji detalj ove drske pljačke jeste nestanak kućnog ljubimca. Starica je tokom uviđaja inspektorima ispričala da joj je iz kuće nestao i pas. Kako se radi o psu male rase, koji fizički nije mogao samostalno da iskoči kroz prozor, sumnja se da su ga provalnici namerno poneli sa sobom – bilo da bi sprečili lajanje dok su bežali, ili da se nesrećna životinja ne bi vratila u kuću.

Policija je obavila detaljan uviđaj na licu mesta, uzeti su otisci i tragovi, a u toku je i pregled snimaka sa zaštitnih kamera iz okolnih ulica i sa susednih objekata kako bi se što pre ušlo u trag drskim razbojnicima.

Starica, i pored pretrpljenog velikog šoka i stresne situacije, na sreću nije pretrpela fizičke povrede.