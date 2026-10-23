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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. T. (20) iz okoline Bojnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 21. oktobra podmetnuo požar na jednoj porodičnoj kući u okolini Doljevca, a potom pobegao.

Intenzivnim operativnim radom policija ga je identifikovala i uhapsila.

Požar u kojem niko nije povređen ugasili su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Doljevcu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.

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