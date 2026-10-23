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Na auto-putu u smeru ka Nišu, kod naplatne rampe, došlo je do lančanog sudara, a prema prvim informacijama, uništena su dva vozila.

Kako za Kurir javlja očevidac sa lica mesta, stvorile su se ogromne gužve, a na teren su izašle četiri ekipe Hitne pomoći koje trenutno zbrinjavaju povređene.

1/5 Vidi galeriju Lančani sudar kod naplatne rampe Foto: Kurir