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Na auto-putu u smeru ka Nišu, kod naplatne rampe, došlo je do lančanog sudara, a prema prvim informacijama, uništena su dva vozila.

Kako za Kurir javlja očevidac sa lica mesta, stvorile su se ogromne gužve, a na teren su izašle četiri ekipe Hitne pomoći koje trenutno zbrinjavaju povređene.

Lančani sudar kod naplatne rampe Foto: Kurir

Prema fotografijama koje smo dobili, u lančanom sudaru su uništena dva vozila, ali još uvek nije poznato koliko njih je učestvovalo.

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