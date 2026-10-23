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Policija traga za trojicom pljačkaša koji su sinoć u Surčinu opljačkali staricu i odneli joj zlatni nakit i veliki iznos novca, saznaje Kurir.

Kako saznajemo, policiji u Surčinu sinoć je prijavljeno teško razbojništvo. Iz jedne kuće ukradena je velika suma novca.

Prema našim informacijama, u kuću su kroz prozor provalila trojica nepoznatih pljačkaša, odnela dragocenosti i pobegla kroz isti prozor, a policija intenzivno traga za njima.

Podsetimo, oni su tokom svoje pljačke vlasnicu kuće, stariju baku, zaključali u kupatilu, a na kraju su joj odneli i psa rase jorkširski terijer, ali se on danas sam vratio kući. Ona, srećom, nije povređena.

Policija i dalje vrši uviđaj u oštećenoj kući i prikuplja dokaze o počiniocima.