TROJICA LOPOVA UPALA U KUĆU I ODNELA SVE: Novi detalji pljačke u Surčinu - baku zaključali u kupatilu i ukrali joj i psa, on se sam vratio!
- Policija traga za trojicom pljačkaša koji su u Surčinu provalili u kuću starice i odneli zlatni nakit i veću količinu novca.
- Tokom razbojništva baku su zaključali u kupatilu, a odneli su i njenog jorkširskog terijera, koji se kasnije sam vratio kući.
Policija traga za trojicom pljačkaša koji su sinoć u Surčinu opljačkali staricu i odneli joj zlatni nakit i veliki iznos novca, saznaje Kurir.
Kako saznajemo, policiji u Surčinu sinoć je prijavljeno teško razbojništvo. Iz jedne kuće ukradena je velika suma novca.
Prema našim informacijama, u kuću su kroz prozor provalila trojica nepoznatih pljačkaša, odnela dragocenosti i pobegla kroz isti prozor, a policija intenzivno traga za njima.
Podsetimo, oni su tokom svoje pljačke vlasnicu kuće, stariju baku, zaključali u kupatilu, a na kraju su joj odneli i psa rase jorkširski terijer, ali se on danas sam vratio kući. Ona, srećom, nije povređena.
Policija i dalje vrši uviđaj u oštećenoj kući i prikuplja dokaze o počiniocima.
Daljom istragom biće utvrđeni svi detalji teškog razbojništva.