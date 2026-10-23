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Na Vračaru je danas izbio stravičan požar u prostoriji stana površine 60 kvadrata, a vatrogasci-spasioci su, kako Kurir saznaje, izvatrene stihije spasli dve osobe!

- Drama na Vračaru odigrala se danas, kada je u stanu na trećem spratu stambene zgrade izbio požar, a vatrogasci-spasioci iz vatrene stihije spasli dve osobe - kaže izvor i dodaje da je prijavljeno da gori stan na trećem spratu i da se jedna osoba nalazi na simsu, pokušavajući da se skloni od vatre.

U akciji spasavanja učestvovali su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Zvezdara, Voždovac i Zemun.

- Ekipe su spasile dva lica i predale ih ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje - navodi se u informacijama do kojih je došao Kurir.