Slušaj vest

Nakon što je u dragačevskom selu Brezovice u požaru preminuo Predrag M. (77), a domaćinstvo i terensko vozilo izgoreli, istražni organi došli su do novih sumnji u ovom slučaju.

Starac je preminuo u beogradskom Kliničkom centru od posledica opekotina, koje su prekrivale sedam desetina njegovog tela, a tada su sudsko-medicinski veštaci krenuli u utvrđivanje tačnog uzroka smrti. Prema našim nezvaničnim informacijama, on je na telu imao i druge povrede, pa se ispituje kako je njih zadobio.

Nezapamćeni požar odigrao se na dan krsne slave Tomindan, 19. oktobra, kada su eskalirali od ranije loši porodični odnosi.

Prema saznanjima sa terena, sumnja se da je preminuli kobne večeri došao do objekta u kom stanuju njegovi sin N. M. i snaha, i suteren zgrade posuo benzinom. Nakon toga je buknuo požar, dok su sin i snaja bili u kući, na prvom spratu.

Plamen je ubrzo obuzeo i terenski automobil u vlasništvu njegovog sina koji je bio u blizini, u istom dvorištu. Među ruševinama i stihijom, starac je i sam teško povređen.

Ilustracija Foto: RINA

On je sanitetskim vozilom prevezen iz čačanske bolnice na specijalizovano lečenje u Beograd, gde su lekari dva dana vodili bitku za njegov život.

Nastradali čovek je, prema nezvaničnim informacijama, mesecima živeo pod krovom drugog sina G. M. u Trnavi, pošto ga je N. M. prethodno udaljio iz doma u Brezovicama.

- Upravo ti narušeni odnosi i sumnjive povrede kod Predraga, uočene pri medicinskom pregledu, naveli su istražne organe da izdejstvuju hitno otvaranje obdukcionog postupka. Sumnja se da opekotine nisu jedini faktor koji je doveo do smrtnog ishoda - ispričao je za Kurir izvor blizak slučaju.