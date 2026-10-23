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Milorad D. (49) iz sela Elemir, kod Zrenjanina, stradao je u sredu u popodnevnim časovima u lančanom sudaru, na putu Zrenjanin-Novi Sad, kod Žabaljskog mosta, a prema našim saznanjima, u nesreći je teško povređen i njegov kolega, koji je sa njim bio u kamionu, kao i još pet osoba iz drugih vozila.

Kako saznajemo, do teškog lančanog sudara došlo je kada se jedan vozač automobila prvo sudario sa kamionom koji je prevozio repu, a za Kurir se oglasio očevidac sa lica mesta.

- Prvo je vozač automobila iz desne uleteo u levu traku i udario u kamion pun repe, a on je odgurnut do bankine i tu se prevrnuo. Iza njih je na taj kamion naleteo drugi manji. U njemu su bila dvojica kolega. Vozaču je iskočio vazdušni jastuk i to ga je spaslo, ali njegov kolega, koji je sedeo na suvozačevom mestu, je preminuo na licu mesta - kaže za Kurir svedok teške nesreće.

Prema našim informacijma, stradao je Milorad D. iz Elemira, koji je bio direktor jedne firme i otac dvoje dece, a njegov kolega je prošao sa teškim povredama. On je slomio ruku i ugruvan je.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kabina njihovog kamiona je bila smrskana, pa su vatrogasci sekli lim kako bi ih izvukli, ali, nažalost, lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju Miloradovu smrt, dok je njegov kolega sve vreme bio u svesnom stanju.

Vozač automobila je takođe teško povređen, i on je zbrinut u bolnici na intenzivnom lečenju, a povređeno je još četvoro osoba, jedna ima teže povrede, a još tri lake.

Meštani sela Elemir za stradalog Milorada imaju samo reči hvale, a on će sutra na lokalnom groblju biti ispraćen na večni počinak.