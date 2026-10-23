MILORAD STRADAO NA OČI KOLEGE U LANČANOM SUDARU KOD ZRENJANINA: "Video sam da su udarili u kamion pun repe koji se prevrnuo, nije mu bilo spasa!"
- Milorad D. (49) iz Elemira poginuo je u lančanom sudaru kod Žabaljskog mosta na putu Zrenjanin-Novi Sad, dok je njegov kolega teško povređen. U nesreći je povređeno još pet osoba iz drugih vozila.
- Do sudara je došlo kada je automobil udario u kamion pun repe, koji se prevrnuo, a zatim je na njega naleteo drugi kamion. Vatrogasci su sekli lim da bi izvukli povređene.
Milorad D. (49) iz sela Elemir, kod Zrenjanina, stradao je u sredu u popodnevnim časovima u lančanom sudaru, na putu Zrenjanin-Novi Sad, kod Žabaljskog mosta, a prema našim saznanjima, u nesreći je teško povređen i njegov kolega, koji je sa njim bio u kamionu, kao i još pet osoba iz drugih vozila.
Kako saznajemo, do teškog lančanog sudara došlo je kada se jedan vozač automobila prvo sudario sa kamionom koji je prevozio repu, a za Kurir se oglasio očevidac sa lica mesta.
- Prvo je vozač automobila iz desne uleteo u levu traku i udario u kamion pun repe, a on je odgurnut do bankine i tu se prevrnuo. Iza njih je na taj kamion naleteo drugi manji. U njemu su bila dvojica kolega. Vozaču je iskočio vazdušni jastuk i to ga je spaslo, ali njegov kolega, koji je sedeo na suvozačevom mestu, je preminuo na licu mesta - kaže za Kurir svedok teške nesreće.
Prema našim informacijma, stradao je Milorad D. iz Elemira, koji je bio direktor jedne firme i otac dvoje dece, a njegov kolega je prošao sa teškim povredama. On je slomio ruku i ugruvan je.
Kabina njihovog kamiona je bila smrskana, pa su vatrogasci sekli lim kako bi ih izvukli, ali, nažalost, lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju Miloradovu smrt, dok je njegov kolega sve vreme bio u svesnom stanju.
Vozač automobila je takođe teško povređen, i on je zbrinut u bolnici na intenzivnom lečenju, a povređeno je još četvoro osoba, jedna ima teže povrede, a još tri lake.
Meštani sela Elemir za stradalog Milorada imaju samo reči hvale, a on će sutra na lokalnom groblju biti ispraćen na večni počinak.
- Zvali smo ga Mikica. Niko za njega nema da kaže jednu lošu reč. Dobar i pošten čovek, ceo život je radio u toj očevoj firmi. Ima dvoje male dece. Svi u selu smo ga znali i nema koga nije potresla njegova smrt. Molim se za njegovu porodicu da ovo izdrži - rekla je za Kurir komšinica ožalošćene porodice.