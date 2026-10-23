hapšenje
DILER UHVAĆEN NA PARKINGU U PANČEVU: U kolima mu našli skoro 400 grama kokaina!
- Policija u Pančevu uhapsila je V. P. (47) iz Kragujevca zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su V. P. (47) iz Kragujevca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za Pančevo, policija je u parkiranom putničkom vozilu marke "opel", u kojem je na mestu vozača sedeo V. P, pronašla oko 371 gram praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden višem javnom tužiocu u Pančevu.
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