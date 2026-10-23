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Pre nešto više od pola sata u Staroj Božurni kod Žitorađe se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je najmanje jedno lice teško povređeno.

Prema našim saznanjima do kontakta je došlo između putničkog vozila i traktora.

Starija muška osoba je ispod vozila i vatrogasci ga izvlače.

Na terenu je i Hitna pomoć.

Kurir.rs

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