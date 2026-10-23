Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD ŽITORAĐE: Automobil udario u traktor, vatrogasci izvlače muškarca koji je ostao ispod vozila (VIDEO)
- U Staroj Božurni dogodila se saobraćajna nezgoda između putničkog vozila i traktora.
- Najmanje jedno lice je teško povređeno, a stariji muškarac je ostao ispod vozila i vatrogasci ga izvlače.
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Pre nešto više od pola sata u Staroj Božurni kod Žitorađe se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je najmanje jedno lice teško povređeno.
Prema našim saznanjima do kontakta je došlo između putničkog vozila i traktora.
Starija muška osoba je ispod vozila i vatrogasci ga izvlače.
Na terenu je i Hitna pomoć.
Kurir.rs
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