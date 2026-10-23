PETI MEMORIJALNI TURNIR U ZNAK SEĆANJA NA GORANA NENADOVIĆA Jandrić: "Prioritet nam je profesionalizacija Službe za obezbeđenje" (foto)
- Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Peti memorijalni kup u praktičnom streljaštvu u znak sećanja na Gorana Nenadovića, preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac.
- Na takmičenju je učestvovalo 92 takmičara iz 17 kazneno-popravnih ustanova.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Peti memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac (Zabela) Gorana Nenadovića.
Organizovanjem memorijalnog kupa koji nosi ime kolege Nenadovića, Uprava želi da sačuva sećanje na prvog načelnika Posebnog odeljenja, koji je 2021. iznenada preminuo u svojoj 43 godini.
Direktor Uprave Mile Jandrić izjavio je da je Goran Nenadović bio neprikosnoveni profesionalac u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, ali i u evropskim i svetskim okvirima.
- Nasleđe koje nam je Nenadović ostavio u vidu znanja, stručnosti i radne etike je ogromno i na nama je da negujemo njegov profesionalni i etički legat - naglasio je Jandrić.
On je podsetio da je prvi načelnik Posebnog odeljenja postavio visoke standarde u radu Službe za obezbeđenje, učestvujući u pisanju brojnih zakonskih i podzakonski akata na polju izvršenja krivičnih sankcija.
- Na nama je da nastavimo sa daljom profesionalizacijom rada pripadnika Službe za obezbeđenje, sa akcentom na znanju, veštinama i etici - istakao je direktor Uprave.
Na memorijalnom kupu su učestvovala 92 takmičara iz 17 kazneno-popravnih ustanova, kao i četiri ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima i ekipe Žandarmerije i Uprave kriminalističke policije, kao i dve ekipe Ministarstva odbrane, uključujući tim 63. padobranske brigade i Centra za obuku kopnene vojske.