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Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Peti memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac (Zabela) Gorana Nenadovića.

Organizovanjem memorijalnog kupa koji nosi ime kolege Nenadovića, Uprava želi da sačuva sećanje na prvog načelnika Posebnog odeljenja, koji je 2021. iznenada preminuo u svojoj 43 godini.

Mile Jandrić Foto: UIKS

Direktor Uprave Mile Jandrić izjavio je da je Goran Nenadović bio neprikosnoveni profesionalac u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, ali i u evropskim i svetskim okvirima.

- Nasleđe koje nam je Nenadović ostavio u vidu znanja, stručnosti i radne etike je ogromno i na nama je da negujemo njegov profesionalni i etički legat - naglasio je Jandrić.

On je podsetio da je prvi načelnik Posebnog odeljenja postavio visoke standarde u radu Službe za obezbeđenje, učestvujući u pisanju brojnih zakonskih i podzakonski akata na polju izvršenja krivičnih sankcija.

1/5 Vidi galeriju Peti memorijalni turnir u znak sećanja na Gorana Nenadovića Foto: UIKS

- Na nama je da nastavimo sa daljom profesionalizacijom rada pripadnika Službe za obezbeđenje, sa akcentom na znanju, veštinama i etici - istakao je direktor Uprave.