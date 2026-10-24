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Velika policijska operacija u Italiji otvorila je istragu o sumnji na organizovanu mrežu za uzgoj, obuku i organizovanje ilegalnih borbi pasa, a jedan od tragova vodi do Srbije. Italijanski istražitelji sumnjaju da su pojedini pitbulovi ilegalno uvezeni iz naše zemlje, dok se proverava ko je učestvovao u njihovom uzgoju, transportu i pripremi za jezive borbe.

U akciji su zaplenjena 24 psa, a pod istragom je 12 osoba.

- Sumnja da su psi iz Srbije završavali u krugu ljudi povezanih sa ilegalnim borbama u Italiji našla se u fokusu velike policijske istrage koja je obuhvatila više italijanskih provincija. Istražitelji proveravaju da li je postojao organizovan lanac u kojem su različite osobe bile zadužene za uzgoj, trening, transport i eventualno učešće životinja u borbama - piše italijanski portal lamilano.it.

Foto: Carabinery

Izvori navode da je operaciju koordiniralo Javno tužilaštvo u Parmi. Istraga je obuhvatila 12 osoba za koje se sumnja da su, u različitim ulogama, učestvovale u zlostavljanju životinja, kao i u organizovanju ili podržavanju ilegalnih borbi pasa.

- Pretresi su sprovedeni sredinom oktobra 2026. godine u provincijama Parma, Bergamo, Venecija, Piza i Rieti. Tokom akcije zaplenjena su 24 pitbula, dok su na više lokacija pronađeni predmeti i dokumentacija koji bi mogli da rasvetle način na koji su životinje navodno pripremane za borbe - dodaje izvor.

Psi uvezeni iz Srbije

Poseban pravac istrage odnosi se na poreklo pasa. Prema pisanju italijanskog portala, istražitelji su analizirali pasoše životinja i došli do indicija da su pojedini pitbulovi navodno ilegalno uvezeni iz Srbije.

Foto: Carabinery

Ukoliko se ove sumnje potvrde, dalja istraga trebalo bi da pokaže ko je pse nabavljao, na koji način su prebacivani preko granice i da li su prilikom transporta korišćeni validni dokumenti.

- Sumnja se da su u njihovom uzgoju, obuci i prebacivanju preko granice učestvovali ljudi iz više zemalja, uključujući osobe povezane sa uzgajivačnicama, trgovinom životinjama i veterinarskim uslugama - piše ovaj portal.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kojim su rutama psi prevoženi, ko je učestvovao u njihovom transportu i da li su dokumenti korišćeni prilikom prelaska granice bili ispravni.

12 osoba pod istragom Istragom je obuhvaćeno 12 osoba. Sumnja se da su imale različite uloge u navodnom sistemu, od uzgoja i treninga pasa do njihovog transporta i organizovanja ilegalnih borbi. - Tužilaštvo pokušava da utvrdi pojedinačnu odgovornost svake osobe, kao i da razdvoji aktivnosti koje se odnose na uzgoj i obuku životinja od onih koje su povezane sa organizovanjem i promovisanjem borbi - kaže izvor i dodaje da je u istrazi ključna i veza sa Srbijom.

Lanci, tegovi, trake za trčanje i steroidi

Tokom pretresa pronađena je oprema koja je dodatno usmerila pažnju istražitelja na način na koji su psi navodno trenirani. Među zaplenjenim predmetima nalaze se trake za trčanje, teški lanci i posebne ogrlice sa džepovima za tegove, kao i steroidni preparati.

Foto: Carabinery

Pronađeni su i dnevnici, beleške i dokumentacija sa instrukcijama za trening životinja. Istražitelji proveravaju da li je ova oprema korišćena za intenzivne programe fizičke pripreme pitbulova, sa ciljem povećanja njihove snage i izdržljivosti.

- Posebnu pažnju istražitelja privukli su dokumenti koji bi mogli da otkriju kako su životinje trenirane, da li su im davani preparati za poboljšanje fizičkih performansi i kakva je bila uloga pojedinaca koji su se starali o njima - navode i dodaju da se sumnja da nije reč samo o pojedinačnim incidentima, već o organizovanom sistemu u kojem su različite osobe mogle da budu zadužene za uzgoj, trening, transport i organizaciju borbi.

Tajna arena otkrivena još 2025.

Jedan od ključnih tragova u istrazi, prema navodima italijanskih medija, pojavio se još 2025. godine, kada je u oblasti Tičano Val Parma otkriven objekat za koji se sumnja da je služio kao arena za borbe pasa.

Foto: Carabinery

- U objektu je pronađen ring sastavljen od drvenih dasaka i prekriven sintetičkom podlogom. Njegova konstrukcija navodno je ukazivala na to da je prostor bio posebno prilagođen za sukobe životinja - informacije su iz istrage. Otkriće ovog prostora pokrenulo je dodatne provere i dovelo do identifikovanja osoba za koje se sumnja da su imale različite uloge u organizovanju, promovisanju ili učestvovanju u ilegalnim borbama.

Istražitelji su, kako prenosi italijanski portal, takođe analizirali fotografije, video-snimke i druge sadržaje koji su se pojavljivali na internet stranicama, društvenim mrežama i platformama za razmenu poruka.