SRBI UPLETENI U ILEGALNE BORBE PASA U ITALIJI?! Otkrivena tajna mreža, pronađeni i lanci, tegovi, steroidi... (foto)
- Italijanska policija vodi istragu o mreži za ilegalne borbe pasa, a tragovi navodno vode i do Srbije, uz sumnju da su pojedini pitbulovi ilegalno uvezeni.
- U akciji je zaplenjen 24 pitbula, a pod istragom je 12 osoba zbog uzgoja, treninga, transporta i organizovanja borbi.
- Tokom pretresa pronađeni su lanci, tegovi, trake za trčanje i steroidi, kao i dokumentacija o pripremi životinja.
Velika policijska operacija u Italiji otvorila je istragu o sumnji na organizovanu mrežu za uzgoj, obuku i organizovanje ilegalnih borbi pasa, a jedan od tragova vodi do Srbije. Italijanski istražitelji sumnjaju da su pojedini pitbulovi ilegalno uvezeni iz naše zemlje, dok se proverava ko je učestvovao u njihovom uzgoju, transportu i pripremi za jezive borbe.
U akciji su zaplenjena 24 psa, a pod istragom je 12 osoba.
- Sumnja da su psi iz Srbije završavali u krugu ljudi povezanih sa ilegalnim borbama u Italiji našla se u fokusu velike policijske istrage koja je obuhvatila više italijanskih provincija. Istražitelji proveravaju da li je postojao organizovan lanac u kojem su različite osobe bile zadužene za uzgoj, trening, transport i eventualno učešće životinja u borbama - piše italijanski portal lamilano.it.
Izvori navode da je operaciju koordiniralo Javno tužilaštvo u Parmi. Istraga je obuhvatila 12 osoba za koje se sumnja da su, u različitim ulogama, učestvovale u zlostavljanju životinja, kao i u organizovanju ili podržavanju ilegalnih borbi pasa.
- Pretresi su sprovedeni sredinom oktobra 2026. godine u provincijama Parma, Bergamo, Venecija, Piza i Rieti. Tokom akcije zaplenjena su 24 pitbula, dok su na više lokacija pronađeni predmeti i dokumentacija koji bi mogli da rasvetle način na koji su životinje navodno pripremane za borbe - dodaje izvor.
Psi uvezeni iz Srbije
Poseban pravac istrage odnosi se na poreklo pasa. Prema pisanju italijanskog portala, istražitelji su analizirali pasoše životinja i došli do indicija da su pojedini pitbulovi navodno ilegalno uvezeni iz Srbije.
Ukoliko se ove sumnje potvrde, dalja istraga trebalo bi da pokaže ko je pse nabavljao, na koji način su prebacivani preko granice i da li su prilikom transporta korišćeni validni dokumenti.
- Sumnja se da su u njihovom uzgoju, obuci i prebacivanju preko granice učestvovali ljudi iz više zemalja, uključujući osobe povezane sa uzgajivačnicama, trgovinom životinjama i veterinarskim uslugama - piše ovaj portal.
Istražitelji sada pokušavaju da utvrde kojim su rutama psi prevoženi, ko je učestvovao u njihovom transportu i da li su dokumenti korišćeni prilikom prelaska granice bili ispravni.
Istragom je obuhvaćeno 12 osoba. Sumnja se da su imale različite uloge u navodnom sistemu, od uzgoja i treninga pasa do njihovog transporta i organizovanja ilegalnih borbi.
- Tužilaštvo pokušava da utvrdi pojedinačnu odgovornost svake osobe, kao i da razdvoji aktivnosti koje se odnose na uzgoj i obuku životinja od onih koje su povezane sa organizovanjem i promovisanjem borbi - kaže izvor i dodaje da je u istrazi ključna i veza sa Srbijom.
Lanci, tegovi, trake za trčanje i steroidi
Tokom pretresa pronađena je oprema koja je dodatno usmerila pažnju istražitelja na način na koji su psi navodno trenirani. Među zaplenjenim predmetima nalaze se trake za trčanje, teški lanci i posebne ogrlice sa džepovima za tegove, kao i steroidni preparati.
Pronađeni su i dnevnici, beleške i dokumentacija sa instrukcijama za trening životinja. Istražitelji proveravaju da li je ova oprema korišćena za intenzivne programe fizičke pripreme pitbulova, sa ciljem povećanja njihove snage i izdržljivosti.
- Posebnu pažnju istražitelja privukli su dokumenti koji bi mogli da otkriju kako su životinje trenirane, da li su im davani preparati za poboljšanje fizičkih performansi i kakva je bila uloga pojedinaca koji su se starali o njima - navode i dodaju da se sumnja da nije reč samo o pojedinačnim incidentima, već o organizovanom sistemu u kojem su različite osobe mogle da budu zadužene za uzgoj, trening, transport i organizaciju borbi.
Tajna arena otkrivena još 2025.
Jedan od ključnih tragova u istrazi, prema navodima italijanskih medija, pojavio se još 2025. godine, kada je u oblasti Tičano Val Parma otkriven objekat za koji se sumnja da je služio kao arena za borbe pasa.
- U objektu je pronađen ring sastavljen od drvenih dasaka i prekriven sintetičkom podlogom. Njegova konstrukcija navodno je ukazivala na to da je prostor bio posebno prilagođen za sukobe životinja - informacije su iz istrage. Otkriće ovog prostora pokrenulo je dodatne provere i dovelo do identifikovanja osoba za koje se sumnja da su imale različite uloge u organizovanju, promovisanju ili učestvovanju u ilegalnim borbama.
Istražitelji su, kako prenosi italijanski portal, takođe analizirali fotografije, video-snimke i druge sadržaje koji su se pojavljivali na internet stranicama, društvenim mrežama i platformama za razmenu poruka.
Prema sumnjama tužilaštva, snimci borbi nisu služili samo za prikazivanje sposobnosti pasa već su mogli da se koriste i za povećanje njihove tržišne vrednosti među ljudima povezanim sa ovim aktivnostima.