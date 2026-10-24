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Državljanin Nemačke, koji je 24. februara uhapšen na punktu Merdare, saslušan je u Specijalnom tužilaštvu tzv. Kosova jer je pomenutog dana uhvaćen u prevozu milion evra, koje nije prijavio, a sa njim su privedene još dve osobe.

Tzv. kosovska policija saopštila je da je osumnjičeni, državljanin Nemačke, priznao da je novac njegov, ali nije uspeo da dokaže njegovo poreklo.

- Dana 23. 10. 2026. godine u PSRK se na saslušanje javio osumnjičeni muškarac, državljanin Nemačke, zato što je 24. 02. 2026. na prelazu Merdare, u vozilu sa registarskim tablicama Albanije, u prepravljenom prostoru unutar vozila, pronađeno i oduzeto 1.000.000 (jedan milion) evra. Osumnjičeni je tokom saslušanja priznao da je zaplenjeni novac bio njegov, ali nije uspeo da dokaže poreklo novca, kao ni vezu sa osumnjičenim licima koja su ga prevozila - saopštili su iz tzv. kosovske policije, prenosi Koha.

Podsetimo, trojica osumnjičenih uhvaćena su u februaru dok su prevozila neprijavljenih milion evra sakrivenih u prepravljenom prostoru u podu minibusa. Vozilom je upravljao E. A. Jedan od osumnjičenih, A. K., bio je policajac u Tirani koji je suspendovan nakon hapšenja.

Unutar minibusa pronađeno je 18 paketa novca, sastavljenih od različitih novčanica od 10, 20, 50, 100 i 200 evra, od kojih je na svakoj kesi u koju su bili umotani bio ispisan broj.

Minibus, koji se kretao iz Srbije u pravcu tzv. Kosova, bio je bez putnika, što je carinskim službenicima poslužilo kao indikacija za detaljnu kontrolu.