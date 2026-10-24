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Tridesetogodišnji N. T. sa prebivalištem u Staroj Pazovi koji se nalazi iza rešetaka zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo u pokušaju ostaje u pritvoru.

Kako je potvrđeno u novosadskom Višem javnom tužilaštvu, njemu je pritvor produžen do 17. novembra rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ometati postupak uticajem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u kratkom vremenskom periodu, ponoviti krivično delo.

On je lišen slobode jer je, kako se sumnja, 17. septembra preteći nožem pokušao da ukrade sat M. V. (54) pri čemu mu je zadao ubodnu ranu. Prema nezvaničnim informacija, osumnjičeni je čekao žrtvu da izađe iz kola, a onda ga je najpre udario šakom u glavu, usled čega je čovek izgubio ravnotežu i pao na zemlju, nakon čega ga je napadač počeo udarati rukama i nogama po telu i pokušao da mu skine skupoceni ručni sat. Pošto u tome nije uspeo, nožem je pedesetčetvorogodišnjaka ubo u stomak i pobegao u pravcu Ulice Vase Stajića.

Prema rečima očevidaca najpre se čula galama, nakon čega su videli čoveka kako leži na zemlji u lokvi krvi. Neko od njih je pozvao policiju, koja je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom krivičnog dela.

Oštećeni nije ispitan