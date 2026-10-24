Vatrogasci iz Donjeg Milanovca intervenisali su na Kazanskom potoku gde je pronađena utopljena osoba. Detalji o incidentu uskoro.
Hronika
NAĐENO TELO MUŠKARCA KOD DONJEG MILANOVCA Vatrogasci izvukli utopljenika, policija utvrđuje okolnosti
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Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Donji Milanovac intervenisali su danas na Kazanskom potoku, gde je pronađena utopljena osoba.
Prema informacijama nadležnih službi, vatrogasci-spasioci angažovani su na izvlačenju tela iz vode danas oko podne.
Na teren su izašla dva vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom, koji su učestvovali u izvlačenju utopljene osobe.
Za sada nije poznat identitet nastradale osobe, niti pod kojim okolnostima je došlo do utapanja.
Više detalja o ovom događaju očekuje se nakon što nadležni utvrde sve okolnosti.
Kurir/Telegraf
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