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Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Donji Milanovac intervenisali su danas na Kazanskom potoku, gde je pronađena utopljena osoba.

Prema informacijama nadležnih službi, vatrogasci-spasioci angažovani su na izvlačenju tela iz vode danas oko podne.

Na teren su izašla dva vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom, koji su učestvovali u izvlačenju utopljene osobe.

Za sada nije poznat identitet nastradale osobe, niti pod kojim okolnostima je došlo do utapanja.

Više detalja o ovom događaju očekuje se nakon što nadležni utvrde sve okolnosti.

Kurir/Telegraf

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