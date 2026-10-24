Hronika
UŽAS NA MEDAKOVIĆU: U barakama pronađeno telo, sumnja se da je osoba preminula mnogo ranije
- U beogradskom naselju Medaković pronađeno je beživotno telo za sada neidentifikovane osobe, nezvanično u barakama u tom delu grada.
- Još nisu poznati identitet, vreme ni uzrok smrti, a nema potvrđenih informacija da je reč o nasilnoj smrti.
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U beogradskom naselju Medaković pronađeno je telo za sada neidentifikovane osobe, saznaje se nezvanično.
Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u barakama u ovom delu Beograda, a postoji sumnja da je osoba preminula znatno ranije.
U ovom trenutku nije poznat identitet preminule osobe, kao ni tačno vreme i uzrok smrti.
Takođe, nema potvrđenih informacija o tome da li postoje okolnosti koje bi ukazivale na nasilnu smrt.
Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja.
Kurir.rs/Telegraf
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