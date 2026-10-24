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U beogradskom naselju Medaković pronađeno je telo za sada neidentifikovane osobe, saznaje se nezvanično.

Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u barakama u ovom delu Beograda, a postoji sumnja da je osoba preminula znatno ranije.

U ovom trenutku nije poznat identitet preminule osobe, kao ni tačno vreme i uzrok smrti.

Takođe, nema potvrđenih informacija o tome da li postoje okolnosti koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja.

Kurir.rs/Telegraf

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