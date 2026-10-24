SRBIN UHAPŠEN U BEČU! U KOMŠIJINOM PODRUMU KRIO ROBU KOJU JE POKRAO: Stanar zgrade video da mu nema katanca, a onda doživeo šok (foto)
- Stanar zgrade u Beču otkrio je u podrumu ukradenu robu velike vrednosti, među kojom su bili bicikli, električni trotineti i baterije.
- Policija je zaplenila više od 10 trotineta, nešto manje bicikala i oko 100 baterija, kao i moped bez tablica.
- Zbog sumnje da je sve to pokrao, uhapšen je 45-godišnji državljanin Srbije, a istraga je u toku.
Policiji u Beču, u 10. okrugu, u četvrtak se javio stanar jedne zgrade koji je u svom podrumu pronašao ukradenu robu velike vrednosti, a u pitanju su bicikli, električni trotineti i baterije za trotinete. Ubrzo je uhapšen srpski državljanin (45) koji je osumnjičen da je sve to pokrao.
Austrijanac je razotkrio ceo slučaj kada je u četvrtak došao do svog podruma u zgradi i video da na njemu fali katanac.
- Prilikom pregleda podruma primetio je da je neko u njegovoj podrumskoj ostavi skladištio električne trotinete, bicikle i razne električne uređaje. Pošto su policajci mogli da pretpostave da su predmeti ukradena roba, pozvan je forenzički tim Državne kriminalističke policije - saopštila je austrijska policija.
Kako dalje navode, oni su odmah zaplenili više od 10 električnih trotineta, nešto manje bicikala i oko 100 baterija za električne trotinete, a pronađen je i moped bez registarske tablice.
Tokom dalje istrage, policajci su uspeli da otkriju informacije o muškarcu koji je živeo u istoj zgradi, a koji se nekoliko meseci, prema rečima drugih stanara, motao oko podrumskih prostorija i "stalno nešto unosio i iznosio noću".
- Policijski službenici pronašli su 45-godišnjeg muškarca, državljanina Srbije. Protiv njega je podignuta optužnica. Dalja istraga je u toku - navode iz policije.
Policija je objavila i fotografiju ukradene robe, a na nekim trotinetima vide se i sajle oko volana, kojima su vlasnici mislili da će sprečiti krađu.