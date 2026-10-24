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SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ČAČKU, DEČAK (9) POVREĐEN: Bio na biciklu, hitno primljen u bolnicu
- Devetogodišnji dečak povređen je večeras u saobraćajnoj nezgodi u Čačku, u blizini Lukoil pumpe, dok je vozio bicikl.
- Nakon prijema u čačansku Opštu bolnicu, urađena je dijagnostika i dečak je zadržan na opservaciji na Odeljenju dečije hirurgije.
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Devetogodišnji dečak povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila u Čačku, u blizini Lukoil pumpe. Mališan je nakon nezgode hitno primljen u čačansku Opštu bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.
Prema prvim informacijama, dečak rođen 2017. godine povređen je kao učesnik u saobraćaju dok je bio na biciklu.
– U Urgentno-prijemnu službu Opšte bolnice Čačak primljen je dečak rođen 2017. godine, povređen kao biciklista. Nakon obavljene dijagnostike, primljen je na opservaciju na Odeljenje dečije hirurgije – potvrdila je za agenciju RINA Marija Stranjanac, PR čačanske bolnice.
Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode za sada nisu poznate.
Kurir.rs/RINA
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