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Devetogodišnji dečak povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila u Čačku, u blizini Lukoil pumpe. Mališan je nakon nezgode hitno primljen u čačansku Opštu bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Prema prvim informacijama, dečak rođen 2017. godine povređen je kao učesnik u saobraćaju dok je bio na biciklu.

– U Urgentno-prijemnu službu Opšte bolnice Čačak primljen je dečak rođen 2017. godine, povređen kao biciklista. Nakon obavljene dijagnostike, primljen je na opservaciju na Odeljenje dečije hirurgije – potvrdila je za agenciju RINA Marija Stranjanac, PR čačanske bolnice.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode za sada nisu poznate.

Kurir.rs/RINA

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