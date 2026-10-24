POLJAK PAO NA PREŠEVU SA REVOLVEROM U KAMPERU! Granična policija u vozilu pronašla oružje i municiju: Strancu odmah stavljene lisice na ruke! (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, Stanica granične policije Preševo, u saradnji sa PS Preševo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su poljskog državljanina J.B.M. (55) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.
Policija je na Graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje, u saradnji sa službenicima Uprave carina, prilikom pregleda kamper vozila, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla revolver marke "Major Eagle" sa pripadajućom municijom — 38 komada barutnih kapisla i 58 gumeno — metalnih kuglica.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju.
Kurir.rs