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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, Stanica granične policije Preševo, u saradnji sa PS Preševo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su poljskog državljanina J.B.M. (55) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija.

Policija je na Graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje, u saradnji sa službenicima Uprave carina, prilikom pregleda kamper vozila, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla revolver marke "Major Eagle" sa pripadajućom municijom — 38 komada barutnih kapisla i 58 gumeno — metalnih kuglica.

1/4 Vidi galeriju Hapšenje na Preševu Poljak pao sa revolverom u kamperu Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Vranju.