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Muškarac P. A. (60) poginuo je sinoć oko 1 sat posle ponoći u beogradskom naselju Borča, kada ga je oborilo vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila na uglu Zrenjaninskog puta i Ulice Rafaila Momčilovića kada je na obeleženom pešačkom prelazu nepoznato vozilo udarilo muškarca P. A.

Od zadobijenih povreda nesrećni čovek je preminuo na licu mesta.

Vozač koji je izazvao ovu saobraćajnu nesreću udaljio se sa lica mesta pre dolaska policije, a nadležni organi intenzivno tragaju za njim.

(Telegraf)

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