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Državljanin Srbije (32) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, na magistralnom putu B171 u austrijskoj pokrajini Tirol, nedaleko od mesta Buh.

Do nesreće je došlo oko 6.30 sati dok se muškarac peške kretao iz pravca Švaca prema istoku. Kako navode iz policije, on je neposredno pre ulaska u naseljeno područje Buha iznenada stupio na kolovoz.

U tom trenutku iz istog smera nailazio je automobil kojim je upravljao 33-godišnji muškarac. Vozač, prema dosadašnjim policijskim navodima, nije uspeo na vreme da zaustavi vozilo i izbegne udarac.

Na mesto nesreće stigla je ekipa Hitne pomoći, koja je povređenom muškarcu pružila prvu pomoć. Potom je prevezen u okružnu bolnicu u Švacu radi daljeg lečenja. Vozač automobila i njegov suvozač prošli su bez povreda, dok je na vozilu nastala znatna materijalna šteta.

Austrijska policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Dodatne informacije o zdravstvenom stanju povređenog državljanina Srbije za sada nisu saopštene.