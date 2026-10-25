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Policija Republike Srbije je, postupajući po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, lišila slobode M.M. (50), državljanina Crne Gore.

On se potraživao zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci, koju mu je izrekao Osnovni sud u Podgorici, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, prenosi Dan.

Kako navode u Upravi policije Crne Gore, M.M. je, kako je presuđeno, izvršio krivično delo 20. septembra 2019. godine, zajedno sa još jednim licem na način što je oštećenom licu, u naselju Stari aerodrom u Podgorici, zadao udarac podesnim sredstvom u predelu glave, a potom ga udario i pesnicom takođe u predelu glave, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede.

Sledi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Srbije radi izručenja ovog begunca Crnoj Gori.

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