UHAPŠEN DRŽAVLJANIN CRNE GORE: Tražili ga zbog izdržavanja zatvorske kazne
- Policija Srbije uhapsila je M.M. (50), državljanina Crne Gore, po međunarodnoj poternici Interpola iz Podgorice.
- Potraživao se zbog šest meseci zatvora za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, po presudi Osnovnog suda u Podgorici.
Policija Republike Srbije je, postupajući po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, lišila slobode M.M. (50), državljanina Crne Gore.
On se potraživao zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci, koju mu je izrekao Osnovni sud u Podgorici, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, prenosi Dan.
Kako navode u Upravi policije Crne Gore, M.M. je, kako je presuđeno, izvršio krivično delo 20. septembra 2019. godine, zajedno sa još jednim licem na način što je oštećenom licu, u naselju Stari aerodrom u Podgorici, zadao udarac podesnim sredstvom u predelu glave, a potom ga udario i pesnicom takođe u predelu glave, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede.
Sledi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Srbije radi izručenja ovog begunca Crnoj Gori.