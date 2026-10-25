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Alija Balijagić (66) iz Bijelog Polja je na današnji dan, pre dve godine, u selu Sokolac kod Bijelog polja, surovo je ubio brata i sestru, Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69). Crnogorac je zbog ovog zločina osuđen na 40 godina zatvora, koliko iznosi maksimalna kazna u Crnoj Gori.

Prema presudi, tog 25. oktobra 2024. godine, u večernjim časovima, u mestu Sokolac u crnogorskoj opštini Bijelo Polje, Balijagić je na podmukao način lišio života Jovana i Milenku Madžgalj, pucajući u njih iz lovačke puške koju je neovlašćeno držao i nosio.

Kako je utvrđeno tokom postupka, Alija je tog dana došao do kuće oštećenih, lažno se predstavljajući kao lovac. Nakon što je

bio ugošćen, napustio je njihovu kuću, da bi se nekoliko sati kasnije ponovo vratio. Koristeći betonski blok kako bi se podigao do visine prozora, pucao je u Jovana Madžgalja kroz prozor, pa još dva puta u Milenku Madžgalj, dok je zvala policiju.

Potraga za Alijom Foto: Uprava policije Crne Gore

Svedok Predrag Golubović je ispričao da je više od osam sati pre ubistva sestre i brata Milenke i Jovana, video Aliju Balijagića kako sedi na terasi njihove kuće, uz kafu, piće i jelo. Balijagić je na jednom od suđenja rekao da je kod kuće Madžgalja bio predveče, da se vratio iz šume i ubio ih jer ga je Jovan drsko oterao od kuće.

Balijagića su srpski specijalci uhapsili u selu Pribojska Goleša, 21. novembra 2024. godine, nakon skoro mesec dana bekstva. Balijagić je tokom bekstva prepešačio više od 150 kilometara, krijući se po nepristupačnim terenima bjelopoljske, prijepoljske, pljevaljske i pribojske opštine.

Crnogorac je tokom suđenja priznao delo i detaljno ga opisao, a nalazom psihijatra i psihologa utvrđeno je da je u vreme izvršenja bio u uračunljivom stanju.

Hapšenje Balijagića Foto: Pritnscreen/TikTok/Dosije.192

- Balijagić je opisao da se kobnog dana vratio do kuće Madžgalja kada je pao mrak, uzeo betonski blok i postavio ga ispod prozora, popeo se na isti i posmatrao oštećene. Dalje navodi da je u trenutku kada je Jovan ustao i uzeo daljinski od televizora u ruke, pucao dok je on bio njemu bočno okrenut, pri čemu je istakao da je u Milenku pucao jer je pozvala policiju, a da je drugi metak ispalio iz humanih razloga - kazala je tužiteljka u završnoj reči.

Viši sud u Bijelom Polju izrekao mu je 8. decembra 2025. godine jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Proglašen je krivim za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu odbrane i potvrdio prvostepenu presudu 11. juna 2026. godine.

Balijagić i žrtve kojima je presudio Foto: Printskrin Facebook/Vijesti iz Bijelog Polja, Privatna Arhiva