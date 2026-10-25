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SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NOVOM SADU: Vatrogasci izvlačili povređenog iz smrskanog auta (foto)
- Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Sentandrejskom putu u Novom Sadu, a učestvovala su dva automobila, 'opel' i 'fiat punto'.
- Vatrogasci su iz 'opela' izvukli jednu povređenu osobu, dok je na 'puntu' uništen prednji deo vozila.
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Sentandrejskom putu u Novom Sadu.
U nezgodi su učestvovala dva automobila marke "opel" i "fiat punto". Na "puntu" je uništen prednji deo vozila, dok je "opel" pretrpeo oštećenje bočno, kod strane vozača.
Na lice mesta izašli su i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice sa vozilom za tehničke intervencije, koji su iz "opela" izvukli jedno povređeno lice.
Nakon uviđaja i veštačenja utvrdiće se kako je došlo do sudara.
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