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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Sentandrejskom putu u Novom Sadu.

U nezgodi su učestvovala dva automobila marke "opel" i "fiat punto". Na "puntu" je uništen prednji deo vozila, dok je "opel" pretrpeo oštećenje bočno, kod strane vozača.

Na lice mesta izašli su i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice sa vozilom za tehničke intervencije, koji su iz "opela" izvukli jedno povređeno lice.

Nakon uviđaja i veštačenja utvrdiće se kako je došlo do sudara.

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